Росен Желязков към волейболните национали: Цяла България ви благодари!

Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет във Фейсбук по повод Световното първенство по волейбол за мъже.

“Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех, допълва Желязков. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите”, пише в публикацията. По думите на министър-председателя сребърните медали са феноменален успех: “Цяла България ви благодари!”.

България спечели сребърните медали, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините.

