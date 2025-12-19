Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Стоил Палев и Дамян Колев: Изпращаме много успешна година

Стоил Палев и Дамян Колев: Изпращаме много успешна година

  • 19 дек 2025 | 20:18
  • 114
  • 0
Стоил Палев и Дамян Колев: Изпращаме много успешна година

Волейболистите на Левски София Стоил Палев и Дамян Колев се обединиха около мнението, че турнирът "А1 Звезди на бъдещето" е много важен за развитието на младите български таланти. Двамата присъстваха на откриването на надпреварата.

Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София
Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София

"Това е един от най-хубавите турнири. Международен е и българските волейболисти могат да премерят сили със свои връстници от други държави", сподели Палев.

"Всеки един турнир е важен за подрастващите. С всеки мач придобиват опит. Всеки турнир като този е от голяма важност за тези състезатели", добави Колев.

Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа
Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

Те отправиха своите послания към младите волейболисти.

"Пожелаваме им да са здрави. Да се стремят към най-доброто, което могат да постигнат. Да дават всичко, което могат", заяви Палев.

"Най-важното е да са здрави и да се трудят", допълни Колев.

Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати
Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

Националите на България се обединиха около мнението, че изпращат успешна година, както на клубно, така и на национално ниво.

"Много успешна година. Всичко започна когато с клубния отбор взехме Купата на страната, а след това спечелихме шампионата. Направихме и грандиозен успех с националния отбор. Спечелихме и Суперкупата с клубния отбор", напомни Палев.

"Много успешна година. Успехите са плод на много труд и старание в залата", категоричен е Колев.

Давидов: Левски ще се бори за първото място
Давидов: Левски ще се бори за първото място

Волейболистите ще сторят всичко по-силите си, за да надградят над очакванията и да увеличат успехите си.

"Апетитът идва с яденето, но към нас има и много очаквания. Ще направим всичко възможно да задоволим очакванията", вярва Палев.

"Очакванията тежат. Всеки успех тежи. Въпросът е да сме здрави. Ще продължим да работим по същия начин. Сигурен съм, че ще имаме още успехи", уверен е Колев.

bntnews.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

  • 19 дек 2025 | 19:36
  • 315
  • 0
Давидов: Левски ще се бори за първото място

Давидов: Левски ще се бори за първото място

  • 19 дек 2025 | 19:15
  • 618
  • 0
Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

  • 19 дек 2025 | 19:07
  • 531
  • 0
Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

  • 19 дек 2025 | 19:01
  • 259
  • 0
ЦСКА на полуфинал за Купата

ЦСКА на полуфинал за Купата

  • 19 дек 2025 | 18:56
  • 745
  • 0
Петър Христосков с нови 29 точки и остава реализатор №1 в Нидерландия

Петър Христосков с нови 29 точки и остава реализатор №1 в Нидерландия

  • 19 дек 2025 | 18:16
  • 496
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 19402
  • 105
Болоня - Интер (съставите)

Болоня - Интер (съставите)

  • 19 дек 2025 | 20:00
  • 609
  • 0
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 14827
  • 7
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 23181
  • 46
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 16162
  • 7
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 19430
  • 18