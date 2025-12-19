Стоил Палев и Дамян Колев: Изпращаме много успешна година

Волейболистите на Левски София Стоил Палев и Дамян Колев се обединиха около мнението, че турнирът "А1 Звезди на бъдещето" е много важен за развитието на младите български таланти. Двамата присъстваха на откриването на надпреварата.

Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София

"Това е един от най-хубавите турнири. Международен е и българските волейболисти могат да премерят сили със свои връстници от други държави", сподели Палев.

"Всеки един турнир е важен за подрастващите. С всеки мач придобиват опит. Всеки турнир като този е от голяма важност за тези състезатели", добави Колев.

Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

Те отправиха своите послания към младите волейболисти.

"Пожелаваме им да са здрави. Да се стремят към най-доброто, което могат да постигнат. Да дават всичко, което могат", заяви Палев.

"Най-важното е да са здрави и да се трудят", допълни Колев.

Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

Националите на България се обединиха около мнението, че изпращат успешна година, както на клубно, така и на национално ниво.

"Много успешна година. Всичко започна когато с клубния отбор взехме Купата на страната, а след това спечелихме шампионата. Направихме и грандиозен успех с националния отбор. Спечелихме и Суперкупата с клубния отбор", напомни Палев.

"Много успешна година. Успехите са плод на много труд и старание в залата", категоричен е Колев.

Давидов: Левски ще се бори за първото място

Волейболистите ще сторят всичко по-силите си, за да надградят над очакванията и да увеличат успехите си.

"Апетитът идва с яденето, но към нас има и много очаквания. Ще направим всичко възможно да задоволим очакванията", вярва Палев.

"Очакванията тежат. Всеки успех тежи. Въпросът е да сме здрави. Ще продължим да работим по същия начин. Сигурен съм, че ще имаме още успехи", уверен е Колев.

bntnews.bg