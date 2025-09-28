Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  3. Левски и националният тим по футбол поздравиха волейболните герои на България

Левски и националният тим по футбол поздравиха волейболните герои на България

  • 28 сеп 2025 | 15:55
  • 3403
  • 0
Левски и националният тим по футбол поздравиха волейболните герои на България

Левски и националният тим по футбол на България поздравиха волейболистите на "трикольорите" за извоювания сребърен медал на световното първенство в Манила.

"Купата замина за Италия, но България спечели нещо по-голямо - велико младо поколение, което даде и ще продължи да дава всичко за родината. Най-младият отбор на шампионата изигра мачове с характер и показа, че е тук, за да остане. Благодарим! Гордеем се с вас!", написаха "сините".

"Гордеем се с вас, момчета!", гласи постът в страницата на националния отбор по футбол на България.

