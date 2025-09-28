Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Симоне Джанели: България ще бъде на върха още през 2026 година

Симоне Джанели: България ще бъде на върха още през 2026 година

  • 28 сеп 2025 | 17:59
  • 4812
  • 0

Най-добрият разпределител на световното първенство по волейбол - Симоне Джанели, се изказа много ласкаво по адрес на българския национален отбор. Италианците се наложиха с 3:1 гейма, но отзвукът от представянето на българите е голям.

"Невероятно е. Чувството е като сбъдната мечта. Невероятно е да бъда тук и отново да станем световни шампиони. Поздравления за отбора и всички сънародници. Ние последвахме примера на женския ни национален отбор", заяви той.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Джанели прогнозира, че талантливата селекция на България ще бъде на върха още през следващата година.

България готви страхотно посрещане и парад в София за волейболните герои!
България готви страхотно посрещане и парад в София за волейболните герои!

"Моите съотборници бяха „под пара“. Благодаря на Романо за страхотния сервис и поздравявам България за страхотната игра. Много е трудно да играеш срещу България. Те ще бъдат на върха през следващата година. Отборът е млад, но много талантлив“, призна италианецът.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

  • 29 сеп 2025 | 09:56
  • 284
  • 0
Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

  • 29 сеп 2025 | 09:39
  • 1603
  • 0
Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

  • 29 сеп 2025 | 09:13
  • 1046
  • 0
Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

  • 29 сеп 2025 | 09:05
  • 1755
  • 0
Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11738
  • 5
Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

  • 29 сеп 2025 | 08:32
  • 3480
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11738
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1150
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118622
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35804
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26365
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4026
  • 0