Симоне Джанели: България ще бъде на върха още през 2026 година

Най-добрият разпределител на световното първенство по волейбол - Симоне Джанели, се изказа много ласкаво по адрес на българския национален отбор. Италианците се наложиха с 3:1 гейма, но отзвукът от представянето на българите е голям.

"Невероятно е. Чувството е като сбъдната мечта. Невероятно е да бъда тук и отново да станем световни шампиони. Поздравления за отбора и всички сънародници. Ние последвахме примера на женския ни национален отбор", заяви той.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Джанели прогнозира, че талантливата селекция на България ще бъде на върха още през следващата година.

България готви страхотно посрещане и парад в София за волейболните герои!

"Моите съотборници бяха „под пара“. Благодаря на Романо за страхотния сервис и поздравявам България за страхотната игра. Много е трудно да играеш срещу България. Те ще бъдат на върха през следващата година. Отборът е млад, но много талантлив“, призна италианецът.