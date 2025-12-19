Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

Треньорката на женския отбор на ЦСКА Юлия Иванова коментира пред камерата на Sportal.bg след победата над Драгоман с 3:0 гейма в 1/4-финала за efbet Купа България и предстоящия полуфинал с Левски, че срещи "сините" ще е важно желанието за победа.

"Важно беше, че затворихме мача в три гейма, защото в последния мач от първенството имахме 4 мачбола, с които не успяхме да го затворим. Радвам се, че ще излезем срещу Левски на полуфинал и много силно се надявам, че притеснението от предишните игри с тях ще отпаднат и ще направим хубав мач", призна Иванова.

"Съществува проблем при нас, че играем добре и след известен спад се получава дупка и настроението пада. Това ни вади от ритъма на мача. Наистина за съжаление не успяхме да държим високо ниво три гейма. А, ако искаме да победим утре, това трябва да стане."

"Ключът към едно добро представяне срещу Левски ще бъде желанието за победа, няма друг ключ. Естествено има волейболни аргументи, но когато искаш да победиш, тези аргументи недостигат. Важно е да излезем готови за битка и наистина да има борба за всяка точка", завърши треньорката на "червените".