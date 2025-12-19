Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

  • 19 дек 2025 | 19:36
  • 312
  • 0

Треньорката на женския отбор на ЦСКА Юлия Иванова коментира пред камерата на Sportal.bg след победата над Драгоман с 3:0 гейма в 1/4-финала за efbet Купа България и предстоящия полуфинал с Левски, че срещи "сините" ще е важно желанието за победа.

ЦСКА на полуфинал за Купата
ЦСКА на полуфинал за Купата

"Важно беше, че затворихме мача в три гейма, защото в последния мач от първенството имахме 4 мачбола, с които не успяхме да го затворим. Радвам се, че ще излезем срещу Левски на полуфинал и много силно се надявам, че притеснението от предишните игри с тях ще отпаднат и ще направим хубав мач", призна Иванова.

Волейболистките на Левски без проблеми на полуфинал за Купата
Волейболистките на Левски без проблеми на полуфинал за Купата

"Съществува проблем при нас, че играем добре и след известен спад се получава дупка и настроението пада. Това ни вади от ритъма на мача. Наистина за съжаление не успяхме да държим високо ниво три гейма. А, ако искаме да победим утре, това трябва да стане."

Радослав Арсов: Влязохме много добре в мача
Радослав Арсов: Влязохме много добре в мача

"Ключът към едно добро представяне срещу Левски ще бъде желанието за победа, няма друг ключ. Естествено има волейболни аргументи, но когато искаш да победиш, тези аргументи недостигат. Важно е да излезем готови за битка и наистина да има борба за всяка точка", завърши треньорката на "червените".

