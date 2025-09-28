Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Супер горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал

Алекс Николов: Супер горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал

  • 28 сеп 2025 | 16:07
  • 13254
  • 4

Топреализаторът на Световното първенство във Филипините Александър Николов изрази благодарността си към своите съотборници за страхотното си представяне на турнира.

“Аз съм супер горд, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал. Нямам никакви съжаления нито за днес, нито за лятото. Благодаря на всички, които ни подкрепяха - на феновете в залата и в България”, сподели синът на родната легенда Владимир Николов.

“Отборното надделява, разбира се. Този медал тежи колкото 25 000 награди. Благодаря на отбора, заради тях успях да спечеля този приз”, добави младата ни звезда след загубения с 1:3 от Италия финал, което отреди сребърните медали на нашите момчета.

Снимки: Imago

