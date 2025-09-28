Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  България готви страхотно посрещане и парад в София за волейболните герои!

България готви страхотно посрещане и парад в София за волейболните герои!

  • 28 сеп 2025 | 17:05
  • 22135
  • 4

България готви страхотно посрещане за волейболните си герои!

България загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.   

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

България си тръгва с 500 хиляди от Филипините
България си тръгва с 500 хиляди от Филипините

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще се прибират без забавяне в България. Пътуването от Манила до София (близо 10 000 км) започва още днес. Вторите в света се очакват на летище "Васил Левски" във вторник около 14:45 часа с полет от Истанбул.

Джанлоренцо Бленджини: Горд съм с този отбор! В България всички са полудели по волейбола
Джанлоренцо Бленджини: Горд съм с този отбор! В България всички са полудели по волейбола

От Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община подготвят подобаващо посрещане. То включва и шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус и тържество, което ще се състои във вторник от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“.

"Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Медиите ще бъдат допускани с прес карти в специално изградена зона с възможност за интервюта с отбора, треньорския щаб и представители на федерацията. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов (Наско)", се казва в съобщението на организаторите.

Любо Ганев: Момчетата постигнаха невероятен успех, който е не само за волейбола, той е за България
Любо Ганев: Момчетата постигнаха невероятен успех, който е не само за волейбола, той е за България
