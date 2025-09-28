България готви страхотно посрещане и парад в София за волейболните герои!

България загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.

Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще се прибират без забавяне в България. Пътуването от Манила до София (близо 10 000 км) започва още днес. Вторите в света се очакват на летище "Васил Левски" във вторник около 14:45 часа с полет от Истанбул.

От Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община подготвят подобаващо посрещане. То включва и шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус и тържество, което ще се състои във вторник от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“.

"Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Медиите ще бъдат допускани с прес карти в специално изградена зона с възможност за интервюта с отбора, треньорския щаб и представители на федерацията. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов (Наско)", се казва в съобщението на организаторите.

