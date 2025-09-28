Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха

Горд баща! На двама сребърни медалисти от световното първенство по волейбол!

По най-категоричния възможен начин Александър и Симеон Николови се превърнаха от "децата на Владо Николов" в Героите на България! И то напълно заслужено.

А той, от бивш капитан на националния тим, стана пример за родител, който говори ясно и много добре знае какво е да жертваш всичко заради децата си.

Не е лесно да тръгнеш по пътя на баща си, особено когато е толкова известен и успешен.

"Това на сила не става! Ако те не изпитват удоволствие от волейболната игра, няма как да са добри. Те трябва да са готови да платят цената. Тяхната мотивация е тази, която ги кара да вървят напред, когато им е тежко, а както на тях, така и на целия отбор, това и миналото лято беше тежко. Докато другите техни приятели и съотборници ходят по почивки и морета, те тренират и тренират много. Сега всички сме радостни, но благодарение на работата, която извършиха те под вещото ръководство на хората в щаба", заяви Николов в предаването "120 минути" само няколко мига, след като Алекс и Мони станаха световни вицешампиони.

"Не смятам, че те имат някакви супер сили психологически. Те правят единственото нещо в този свят, което умеят - да играят волейбол. Те тренират от много малки. Човек се притеснява, когато не вярва в собствените си способности. Но, когато си си свършил работата в подготовката, не е трудно да повярваш в това, което правиш. При Алекс и Мони има повече от 10 000 часа тренировки", заяви още бившият капитан на България.

Владимир Николов не пропусна да отдаде значимото и на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

"Ролята на Бленджини в този процес е значителна. Той не само ги тренира, а ги учи какво е необходимо от едни талантливи деца да станат успешни мъже във волейбола. Бленджини заслужава единствено адмирации за това, което направи не само на световното, но и в подготовката."

"След като победихме САЩ, знаех, че имаме огромни шансове да играем на финал. Единственият шанс да станеш шампион, е да изиграеш финала. Ние нямаше какво друго да направим, освен да ги подкрепим", каза Николов, който бе във Филипините заедно със съпругата си Мая.

Да станеш мъж

Като баща на трима сина и една дъщеря, бившият волейболист бе категоричен на последния въпрос - Какво трябва да стане, за да се превърне едно момче в мъж?

"Когато започва да решава мъжки въпроси! Когато започне да прави нещата, които трябва, а не тези, които иска"!

