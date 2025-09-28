Любо Ганев: Момчетата постигнаха невероятен успех, който е не само за волейбола, той е за България

Президентът на българската федерация по волейбол Любо Ганев бе изключително развълнуван след финала на Световното първенство във Филипините. Българският отбор отстъпи на Италия с 1:3, но завърши едно фантастично за “лъвовете” първенство.

“Още в началото си говорихме с Владо. Казахме, че днес ще спечели този отбор, който бие по-добър сервис. Италианците го показаха. От друга страна, мен малко ме успокоява това, защото ако тези момчета, ако бяха станали световни шампиони още от първата година, догодина с какво трябваше да ги мотивираме?

Сигурен съм, че те ще продължат да работят, така както работеха досега. След две години имаме друго световно първенство, което е много важно, защото дава квоти за класиране на Олимпиадата. Пожелавам им на момчетата да играят така, да са здрави, да тренират и да продължават да правят това, което правят. Те постигнаха един невероятен успех, който е не само за волейбола. Той е за България. Видях какво става в България. Момчета да сте живи и здрави. На публиката - благодаря ви още веднъж”, заяви Любо Ганев пред “Би Ти Ви”.

“Ние още не усещаме какво сме направили. Когато знаеш, че си вложил много усилия. Когато видиш, че накрая нещата се получават. Това пълно удовлетворение от работата, която вършиш. Ние като федерация сме един отбор - състезателите, щаба… Гледаме в една посока и си помагаме един на друг. Ние сме колективен спорт и това трябва да бъде пример за абсолютно всички”, допълни той.

“Видях какво става в България. Показаха ми от “Александър Невски” какво е. Хубавото е, че тези млади момчета могат да съберат толкова хора по площадите и по улиците, което показва, че спортът винаги е бил обединител и ще продължава да бъде. Аз искам да пожелая на феновете да ги следват тези деца, да им се радват. На всички - на държавата, на фирмите, помагайте на спорта, защото за да постигаме високи цели, трябват много неща. Благодаря на всички, които подкрепяхте.

Гледах и социалните мрежи, всичко беше волейбол. Напълни ми се душата, сърцето. Волейболът е моят живот. Знам какво тези момчета са преживяли, за да стигнат до тук. Радващото е, че това ще им даде още повече сили, още повече вдъхновение да продължават да го правят, защото виждат, че са близо”, каза още Ганев.