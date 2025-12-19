Давидов: Левски ще се бори за първото място

Един от двамата президенти на ВК Левски София Давид Давидов, който присъства на откриването на волейболния турнир "А1 Звезди на бъдещето", е уверен, че "сините" ще се борят за титлата.

"Левски ще се бори за първото място. Резултатите показват, че нищо не е решено. Класирането няма да е ясно до последния момент. Ще опитаме да сме в бай-добро състояние за края на сезона. Смятам, че ще сме подготвени", сподели Давидов.

