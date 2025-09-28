Джанлоренцо Бленджини: Горд съм с този отбор! В България всички са полудели по волейбола

България загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

“Днес бе много трудно. Дойдохме тук, за да се опитаме да победим. Нормално бе днес да е труден мач. Надявам се момчетата да усетят емоциите от това първенство. Те подобриха много как да се отнасят към ситуациите. Сега трябва да се справят добре с тази ситуация. Не защото не могат да мечтаят, а защото трябвала да се спояват със ситуацията. Не трябва да са толкова тъжби, когато не се справят”, заяви селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини.

“Случва се бързо. В България всички са полудели по волейбола! За мен това е сбъдната мечта. Трябва да живеем в реалности ден след ден. И трябва да работят, за да подобряват всеки ден. През цялото първенство не говорих с никой, освен с близките си. Говорих само с със семейството си. Извинявам се на тези, на които не съм отговорил, ще отговоря следващите дни. Благодаря на всички. Усещахме вашата подкрепа и вашата любов! Благодаря ви”, добави Бленджини.