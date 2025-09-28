Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  България си тръгва с 500 хиляди от Филипините

България си тръгва с 500 хиляди от Филипините

  • 28 сеп 2025 | 15:26
  • 12193
  • 11

Въпреки че не успя да се пребори с Италия на финала на Световното първенство по волейбол за мъже, националният отбор на България си тръгва от Филипините със солидна финансова премия от наградния фонд.

За сребърните медали, които отборът си заслужи, „лъвовете“ получават 500 хиляди щатски долара от наградния фонд. В същото време отборът на Италия прибира 1 милион долара, а завършилият на третото място състав на Полша получава 250 хиляди.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!
Снимки: Startphoto

