България си тръгва с 500 хиляди от Филипините

Въпреки че не успя да се пребори с Италия на финала на Световното първенство по волейбол за мъже, националният отбор на България си тръгва от Филипините със солидна финансова премия от наградния фонд.

За сребърните медали, които отборът си заслужи, „лъвовете“ получават 500 хиляди щатски долара от наградния фонд. В същото време отборът на Италия прибира 1 милион долара, а завършилият на третото място състав на Полша получава 250 хиляди.

Снимки: Startphoto