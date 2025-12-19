Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

  • 19 дек 2025 | 19:07
  • 522
  • 0
Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

Един от двамата президенти на ВК Левски София Давид Давидов вярва, че българските волейболисти са способни да надградят над успехите, постигнати през 2025-а година. Той присъства на откриването на волейболния турнир "А1 Звезди на бъдещето".

Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София
Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София

"Постоянно се опитваме да правим турнира по-интересен и привлекателен за отбори от България и чужбина. Целта е да покажем усилията, които се влагат в младежкия спорт. Създаваме още един повод на децата да правят това, което обичат - да играят волейбол. Имаме много предпоставки, които помагат на волейбола да е интересен и привлекателен. Работата ни като организатори е да насочим интереса по най-правилния начин и да дадем шанс на талантливите деца", сподели Давидов.

Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа
Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

Според него школата на Левски дава добра основа за българските волейболисти.

"Целим да осигурим най-добрите условия за нашите подрастващи. Благодарение на работата с тях, целим да имаме боеспособни отбори при мъжете и жените. Последните две години бяха изключително благодатни. Тази година започваме нов цикъл, който да даде резултат следващите години. Целим да развиваме състезатели, които да правят впечатление на световната арена", допълни съпрезидентът на клуба.

Според него предстоят още по-успешни времена за българския волейбол.

"Успехите през 2025-а година са стъпка в развитието на потенциала, с който разполагаме. Нека не забравяме, че имаме и световни шампионки при момичетата. Очакваме да заемат достойно място в професионалния женски волейбол. Очакванията са тези успехи да бъдат стъпка към по-големи резултати. За 2026-а година се надявам състезателите да са здрави. Не разполагаме с безграничен потенциал и е важно най-добрите момичета и момчета да са в добро състояние за месеците с националния отбор", завърши Давидов.

bntnews.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

  • 19 дек 2025 | 19:36
  • 308
  • 0
Давидов: Левски ще се бори за първото място

Давидов: Левски ще се бори за първото място

  • 19 дек 2025 | 19:15
  • 606
  • 0
Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

  • 19 дек 2025 | 19:01
  • 257
  • 0
ЦСКА на полуфинал за Купата

ЦСКА на полуфинал за Купата

  • 19 дек 2025 | 18:56
  • 731
  • 0
Петър Христосков с нови 29 точки и остава реализатор №1 в Нидерландия

Петър Христосков с нови 29 точки и остава реализатор №1 в Нидерландия

  • 19 дек 2025 | 18:16
  • 493
  • 0
Златко Кьосев: Вярвам, че през втория полусезон ще подобрим още повече представянето си

Златко Кьосев: Вярвам, че през втория полусезон ще подобрим още повече представянето си

  • 19 дек 2025 | 18:10
  • 456
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 19198
  • 105
Болоня - Интер (съставите)

Болоня - Интер (съставите)

  • 19 дек 2025 | 20:00
  • 503
  • 0
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 14795
  • 7
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 23035
  • 44
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 16109
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 19344
  • 18