Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

Един от двамата президенти на ВК Левски София Давид Давидов вярва, че българските волейболисти са способни да надградят над успехите, постигнати през 2025-а година. Той присъства на откриването на волейболния турнир "А1 Звезди на бъдещето".

Турнирът "А1 Звезди на бъдещето" бе официално открит в София

"Постоянно се опитваме да правим турнира по-интересен и привлекателен за отбори от България и чужбина. Целта е да покажем усилията, които се влагат в младежкия спорт. Създаваме още един повод на децата да правят това, което обичат - да играят волейбол. Имаме много предпоставки, които помагат на волейбола да е интересен и привлекателен. Работата ни като организатори е да насочим интереса по най-правилния начин и да дадем шанс на талантливите деца", сподели Давидов.

Атанас Гаров: Инвестирането в младите е печелившият модел на работа

Според него школата на Левски дава добра основа за българските волейболисти.

"Целим да осигурим най-добрите условия за нашите подрастващи. Благодарение на работата с тях, целим да имаме боеспособни отбори при мъжете и жените. Последните две години бяха изключително благодатни. Тази година започваме нов цикъл, който да даде резултат следващите години. Целим да развиваме състезатели, които да правят впечатление на световната арена", допълни съпрезидентът на клуба.

Според него предстоят още по-успешни времена за българския волейбол.

"Успехите през 2025-а година са стъпка в развитието на потенциала, с който разполагаме. Нека не забравяме, че имаме и световни шампионки при момичетата. Очакваме да заемат достойно място в професионалния женски волейбол. Очакванията са тези успехи да бъдат стъпка към по-големи резултати. За 2026-а година се надявам състезателите да са здрави. Не разполагаме с безграничен потенциал и е важно най-добрите момичета и момчета да са в добро състояние за месеците с националния отбор", завърши Давидов.

