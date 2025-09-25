Мика Кристенсън: Ще се поучим от загубата, но се гордея с дадената битка от нас

Капитанът и разпределител на националния отбор на САЩ Мика Кристенсън коментира след изключително драматичната загуба от България с 2:3 гейма на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините, че ще се поучат от това, но се гордее с дадената битка от тях.

"В момента не е страхотно, но когато погледнете голямата картина, дойдохме на този турнир готови да се учим много и мисля, че го направихме. Той изпълни предназначението си за нас. Това преживяване е прекрасно за много от нас, включително и за мен", сподели Кристенсън след мача.

"Очевидно е ужасно, че загубихме. Боли ме за тези момчета, които вложиха толкова много. Те са толкова невероятни хора – не само волейболисти, но и съотборници и хора. Но така е понякога в спорта. Така, че ще се поучим от това, но се гордея с дадената битка от нас. Израстваме с ускорени темпове и аз наистина се гордея с нас", призна още капитанът на САЩ.

Снимки: en.volleyballworld.com