Карч Кирали: България е един отбор, за който тепърва ще се говори

Селекционерът на националния отбор на САЩ Карч Кирали се изказа много ласкаво за тима на България след драматичния обрат и загуба с 2:3 на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините.

"Преди всичко поздравления за България. Наистина направиха страхотен обрат. Те се измъкнаха от много трудна ситуация. Това може би е наистина един отбор, за който ще се говори все повече тепърва. За толкова години във волейбола, мога да кажа, че рядко се среща такова нещо. Но от наша гледна точка това беше невероятно изживяване", призна Кирали.

"Мисля, че през следващата година ще изглеждаме по различен начин. Имаме някои по-опитни ветерани, но имаме и много нови лица, които тепърва ще интегрираме все повече в отбора. В този сезон се фокусирахме да се представим възможно най-добре именно на Световното първенство, но съм сигурен, че може да се подобряваме и през следващата година", сподели още селекционерът на САЩ.

