  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Симеон Николов: Надяваме се скоро отново да ви зарадваме с медали!

Симеон Николов: Надяваме се скоро отново да ви зарадваме с медали!

  • 25 сеп 2025 | 17:52
  • 15953
  • 2

Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов нарече успеха над САЩ "много изстрадана победа".

18-годишният разпределител бе с основна роля за обрата, който направи българският отбор от 0:2 до 3:2 и който осигури първо класиране на националите на полуфинал на световно първенство от 2006 година насам.

"Имам толкова много емоции. Просто не мога да изразя щастие си в момента. Беше истинска битка. Наистина не знам как да опиша това, което направихме. В крайна сметка всичко можеше да се обърка и да не стане по този начин. Супер щастлив съм! Много съм развълнуван и това се дължи на едно прекрасно лято", заяви Симеон Николов след победата.

"След втория гейм треньорът ни каза винаги да бъдем на терена, да не се предаваме без значение от това, което се случва. Видяхте, че и моя брат имаше известни затруднения в първите два гейма, но не се предадохме и показахме характер. Преди всичко... ние вече празнувахме последната точка, но трябваше да се върнем, защото имаше успешен видео чек. Но след това просто се радваме. Не знам какво да кажа повече, трябва да се насладим на този момент. Само няколко дни ни делят до следващия мач, но чувството е фантастично", категоричен бе Симеон Николов.

"Честита победа! Искам да знаете, че изключително много изстрадахме тази победа. Много съм емоционален в момента и има много адреналин, едвам говоря. Но го направихме за вас, защото обичаме държавата си. Ние сме едно голямо семейство и се надяваме скоро отново да ви зарадваме с медали. Благодаря ви за подкрепата от сърце!", обърна се Мони Николов на български към феновете.

