  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Евгени Иванов - Пушката: Характерът не се тренира

Евгени Иванов - Пушката: Характерът не се тренира

  • 25 сеп 2025 | 19:02
  • 5166
  • 2

Легендата на българския волейбол Евгени Иванов-Пушката говори пред Дарик след големия успех на България над САЩ с 3:2, който класира "трикольорите" на полуфинал на Световното във Филипините.

Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ
Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

"Ние сме длъжни винаги да вярваме, че може да се получи това нещо. Да нашият отбор е млад и не е толкова опитен, но пък показахме, че имаме характер и волейболни аргументи да играем с най-добрите. Ние сме длъжни да вярваме, че имат сили да го направят", каза Иванов на въпрос дали момчетата имат сили да станат световни шампиони.

Обявиха началния час на полуфинала България – Чехия
Обявиха началния час на полуфинала България – Чехия

"Аз, когато назначиха Бленджини, казах, че момчетата, с които той ще работи, имат много потенциал и ще го разгърнат. Не вярвах, че ще стане на това Световно, но те показаха толкова голямо израстване. Показаха характер, техническите качества могат да се усъвършенстват, но характерът не се тренира. Те демонстрираха точно това, че могат да започнат зле една среща, защото беше точно така първите два гейма. Американците ни натиснаха психически и можеха да спечелят мача 3:0, но тези момчета не го допуснаха и показаха, че ще направят всичко възможно да обърнат мача и го направиха", добави той.

Карч Кирали: България е един отбор, за който тепърва ще се говори
Карч Кирали: България е един отбор, за който тепърва ще се говори

"Единствената рецепта, която може да се даде, е да се запази хладна глава и горещо сърце. Да, сега много хора с вълнуват и те подкрепят и това е много хубаво, но това товари психически и има моменти, в които пречи и започва да тежи. Ако могат момчетата да запазят хладна глава и горещо сърце и да се борят както днес. Те трупат опит в момента и увереност в себе си. Това ще бъде необходимо за тях", завърши Иванов.

Владо Николов: САЩ е №4 в света, а момчетата направиха така, че да не си проличи
Владо Николов: САЩ е №4 в света, а момчетата направиха така, че да не си проличи
