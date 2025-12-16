Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Гуадалахара и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от турнира за Купата на краля. Двубоят е част от сезон 2025/2026 и е насрочен за 16 декември 2025 г. Началният час на срещата е определен за 22:00 часа. Това ще бъде интересен сблъсък между отбор от по-долните дивизии и един от грандовете на испанския футбол.

Гуадалахара идва в този мач с непостоянна форма, записвайки две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет срещи. Отборът претърпя поражение в последния си мач срещу Реал Мадрид Кастиля (3:1) на 13 декември в Примера дивисион РФЕФ. Преди това Гуадалахара постигна победа с 1:0 срещу Осасуна Б (07.12.2025) в същото първенство. В предишния кръг на Купата на краля, тимът се наложи с 1:0 над Сеута (02.12.2025), което им осигури участие в настоящата фаза. Преди това записаха равенство 1:1 с Понтеведра (29.11.2025) и загуба с 2:3 от Атлетик Билбао Б (22.11.2025) в първенството. Барселона, от своя страна, е в изключителна форма с пет последователни победи във всички турнири. Каталунците победиха Осасуна с 2:0 (13.12.2025) в Ла Лига, преди това надделяха над Айнтрахт Франкфурт с 2:1 (09.12.2025) в Шампионската лига, а в първенството записаха впечатляващи победи срещу Бетис (5:3 на 06.12.2025), Атлетико Мадрид (3:1 на 02.12.2025) и Алавес (3:1 на 29.11.2025).

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Освен всичко "блаугранас" са настоящите носители на трофея от турнира за Купата на Краля и ще опитат да го защитят. Именно те бяха последният тим, който успя да вдигне отличието последователен брой пъти, което се случваше неизменно между 2015 и 2018 г.

