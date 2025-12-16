ЦСКА с пет зимни проверки

От ЦСКА публикуваха зимната програма на тима на Христо Янев. "Червените" излитат за Анталия на 11 януари, като ще останат две седмици на турската Ривиера. На 31 януари е последната проверка на столичния гранд - срещу Дунав (Русе) на Георги Чиликов в София, като "драконите" вече обявиха тази контрола.
ЦСКА II прави зимен лагер в Сандански
"Представителният тим на ЦСКА ще започне зимната си подготовка с първа тренировка на 5 януари. На 11 януари "червените" заминават на двуседмичен подготвителен лагер в Анталия, Турция, където ще изиграят 4 контролни срещи.
14 януари – срещу Корона Киелце
17 януари – срещу Млада Болеслав
21 януари – срещу ЛНЗ Черкаси
23 януари – срещу Нови Пазар
ЦСКА се завръща у нас на 24 януари, а последната контрола преди подновяването на първенството ще бъде на 31 януари срещу Дунав Русе", написаха от Борисовата градина".