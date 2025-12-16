Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Селекционерът на националния отбор Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 2346
  • 7

От ЦСКА публикуваха зимната програма на тима на Христо Янев. "Червените" излитат за Анталия на 11 януари, като ще останат две седмици на турската Ривиера. На 31 януари е последната проверка на столичния гранд - срещу Дунав (Русе) на Георги Чиликов в София, като "драконите" вече обявиха тази контрола.

ЦСКА II прави зимен лагер в Сандански
ЦСКА II прави зимен лагер в Сандански

"Представителният тим на ЦСКА ще започне зимната си подготовка с първа тренировка на 5 януари. На 11 януари "червените" заминават на двуседмичен подготвителен лагер в Анталия, Турция, където ще изиграят 4 контролни срещи.

14 януари – срещу Корона Киелце
17 януари – срещу Млада Болеслав
21 януари – срещу ЛНЗ Черкаси
23 януари – срещу Нови Пазар

ЦСКА се завръща у нас на 24 януари, а последната контрола преди подновяването на първенството ще бъде на 31 януари срещу Дунав Русе", написаха от Борисовата градина".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

  • 16 дек 2025 | 00:47
  • 2482
  • 1
Нападател на Монтана премина успешно през медицинска манипулация

Нападател на Монтана премина успешно през медицинска манипулация

  • 15 дек 2025 | 20:15
  • 2209
  • 0
Локо (Пловдив) с обръщение към феновете си

Локо (Пловдив) с обръщение към феновете си

  • 15 дек 2025 | 20:04
  • 1419
  • 2
Феновете на Ботев (Пд) блокираха кръстовището пред "Колежа" в знак на протест срещу забавеното строителство на стадиона

Феновете на Ботев (Пд) блокираха кръстовището пред "Колежа" в знак на протест срещу забавеното строителство на стадиона

  • 15 дек 2025 | 19:53
  • 6070
  • 28
Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

  • 15 дек 2025 | 19:47
  • 1441
  • 0
Младен Стоев: Не стояхме никак лошо

Младен Стоев: Не стояхме никак лошо

  • 15 дек 2025 | 19:45
  • 1187
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

  • 16 дек 2025 | 13:00
  • 1162
  • 7
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 9009
  • 16
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 8114
  • 6
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 5662
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 4830
  • 0