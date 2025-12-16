Популярни
Българската федерация по борба награждава най-добрите си състезатели за 2025 г.
  1. Sportal.bg
  2. Витоша (Бистрица)
  3. Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 4467
  • 7

Отборът на Витоша (Бистрица) преустановява участието си в Югозападната Трета лига. Изненадващата новина обявиха от клуба в социалните мрежи. "Тигрите" завършиха първия полусезон в шампионата на трето място с актив от 38 точки, като допуснаха едва три поражения.

Както е известно, тимът отпадна само преди дни от 1/8-финалите за Купата на България от лидера в елита на България Левски, след като отстъпи с 0:3 на стадион "Георги Аспарухов".

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а
Интересното е, че преди това бе хвърлил бомбата на 1/16-финалите, отстранявайки елитния Берое.

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата
Публикуваме съобщението на Витоша в социалните им профили:

"ФК Витоша Бистрица преустановява участие в Трета Югозападна Група. Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по - високи цели и връщането на отбора в Професионалният Футбол , ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в Трета Лига . При наличие на сериозен интерес за финансиране, стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб, всеки е добре дошъл.

Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ. Целите пред клуба, ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол.

Условията, които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите.

Малки Тигри мечтайте, трудете се и давайте максимума във всяка тренировка, защото вие сте бъдещето", написаха от клуба.

