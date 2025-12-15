Георги Петров с победа №6 във Франция

Българският волейболист Георги Петров и неговият Гранд Нанси постигнаха победа №6 във френската Ligue B Masculine LNV.

Нанси се наложи като гост нас Рован с 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) в мач от 10-ия кръг.

25-годишният посрещач Георги Петров записа 8 точки (2 блока, 38% ефективност в атака, 14% перфектно и 43% позитивно посрещане - +5).

Бившият централен блокировач на Монтана Себастиан Ропта записа 10 точки (4 блока).

С този успех Гранд Нанси се изкачи на 6-а позиция с актив от 17 точки (6 победи, 4 загуби).