Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Петров с победа №6 във Франция

Георги Петров с победа №6 във Франция

  • 15 дек 2025 | 18:10
  • 96
  • 0
Георги Петров с победа №6 във Франция

Българският волейболист Георги Петров и неговият Гранд Нанси постигнаха победа №6 във френската Ligue B Masculine LNV.

Нанси се наложи като гост нас Рован с 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) в мач от 10-ия кръг.

25-годишният посрещач Георги Петров записа 8 точки (2 блока, 38% ефективност в атака, 14% перфектно и 43% позитивно посрещане - +5).

Бившият централен блокировач на Монтана Себастиан Ропта записа 10 точки (4 блока).

С този успех Гранд Нанси се изкачи на 6-а позиция с актив от 17 точки (6 победи, 4 загуби).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Преслав Петков и Соренто с 5-а победа в А2

Преслав Петков и Соренто с 5-а победа в А2

  • 15 дек 2025 | 12:41
  • 784
  • 0
Локомотив Авиа даде гейм на Монтана, но остана непобеден в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа даде гейм на Монтана, но остана непобеден в efbet Супер Волей

  • 14 дек 2025 | 20:58
  • 7622
  • 2
Николай Желязков: Освен това, което видяхме от Тодор Скримов, можем да отличим целия отбор

Николай Желязков: Освен това, което видяхме от Тодор Скримов, можем да отличим целия отбор

  • 14 дек 2025 | 20:41
  • 2112
  • 1
Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?

Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?

  • 14 дек 2025 | 20:33
  • 2819
  • 2
Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!

Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!

  • 14 дек 2025 | 19:47
  • 2282
  • 0
Алекс Грозданов с 11 точки (4 блока)! Богданка с победа №9 и вече е лидер в Полша

Алекс Грозданов с 11 точки (4 блока)! Богданка с победа №9 и вече е лидер в Полша

  • 14 дек 2025 | 19:07
  • 2038
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) 0:2 Лудогорец, два бързи гола на "орлите"

Септември (Сф) 0:2 Лудогорец, два бързи гола на "орлите"

  • 15 дек 2025 | 18:20
  • 7241
  • 15
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 21787
  • 38
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 22620
  • 23
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 20727
  • 39
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 9387
  • 16
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 10971
  • 29