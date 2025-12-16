"Армейците" с ултрамодерна придобивка

ЦСКА продължава да се модернизира с бързи темпове. След като във вчерашния ден тимът пусна ново клубно приложение, в близките дни клубът ще се сдобие с хипербарна камера, която е създадена от турската компания Hpotech Hyperbaric Solutions. Този вид барокамера дава възможност на футболистите да се възстановяват по-бързо и ефективно след мачове или тренировки, като спомага и за по-качественото рехабилитиране след контузии.
"Червени. Готови. Непобедими. Това е духът на ЦСКА София, най-успешният футболен клуб в България. Стремихме се да уловим силата на „червената армия“, когато проектирахме новата им многоместна хипербарна камера (2.0 ATA), създадена да подхранва възстановяването и представянето на елитно ниво.
ЦСКА София добави ново оръжие към своя арсенал за спортни постижения: 4-местна хипербарна камера, проектирана за реалностите на футбола от най-високо ниво. Проектирана за отборна ефективност и ежедневна употреба, системата позволява на до четирима играчи да се подложат на хипербарна кислородна терапия (HBOT) едновременно, ускорявайки възстановяването, подпомагайки рехабилитацията от контузии и помагайки на спортистите да останат постоянни през взискателния сезон.
От по-бързото възстановяване на мускулите до подобреното използване на кислород, HBOT се превърна в крайъгълен камък на съвременните спортни постижения, а ЦСКА София е напълно готов за играта. Само ЦСКА! Обичаме да работим със спортни клубове. Те разбират силата на HBOT (хипербарната кислородна терапия) във възстановяването на спортистите и винаги ни тласкат към готини, смели и креативни персонализации", съобщиха от компанията, създала новата придобивка на "армейците".