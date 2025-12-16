"Армейците" с ултрамодерна придобивка

ЦСКА продължава да се модернизира с бързи темпове. След като във вчерашния ден тимът пусна ново клубно приложение, в близките дни клубът ще се сдобие с хипербарна камера, която е създадена от турската компания Hpotech Hyperbaric Solutions. Този вид барокамера дава възможност на футболистите да се възстановяват по-бързо и ефективно след мачове или тренировки, като спомага и за по-качественото рехабилитиране след контузии.

ЦСКА с пет зимни проверки

"Червени. Готови. Непобедими. Това е духът на ЦСКА София, най-успешният футболен клуб в България. Стремихме се да уловим силата на „червената армия“, когато проектирахме новата им многоместна хипербарна камера (2.0 ATA), създадена да подхранва възстановяването и представянето на елитно ниво.

ЦСКА II прави зимен лагер в Сандански

ЦСКА София добави ново оръжие към своя арсенал за спортни постижения: 4-местна хипербарна камера, проектирана за реалностите на футбола от най-високо ниво. Проектирана за отборна ефективност и ежедневна употреба, системата позволява на до четирима играчи да се подложат на хипербарна кислородна терапия (HBOT) едновременно, ускорявайки възстановяването, подпомагайки рехабилитацията от контузии и помагайки на спортистите да останат постоянни през взискателния сезон.

БФС одруса ЦСКА и Славия след мачовете на Купата

От по-бързото възстановяване на мускулите до подобреното използване на кислород, HBOT се превърна в крайъгълен камък на съвременните спортни постижения, а ЦСКА София е напълно готов за играта. Само ЦСКА! Обичаме да работим със спортни клубове. Те разбират силата на HBOT (хипербарната кислородна терапия) във възстановяването на спортистите и винаги ни тласкат към готини, смели и креативни персонализации", съобщиха от компанията, създала новата придобивка на "армейците".

Red. Ready. Unbeatable. 🔴⚪



That’s the spirit of CSKA Sofia, the most successful football club in Bulgaria.



We set out to capture the power of “the Red Army” when designing their new multiplace hyperbaric chamber (2.0 ATA), built to fuel elite-level recovery and performance.… pic.twitter.com/kIfjYLaWkf — HPO.TECH Hyperbaric Solutions (@hpotech_medical) December 16, 2025