  Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025

  • 25 сеп 2025 | 18:00
Българският посрещач Александър Николов излезе категорично на първото място в класацията за най-добър реализатор на Световното първенство по волейбол във Филипините.

Родният национал реализира общо 29 точки при победата на „лъвовете“ срещу Съединените щати в четвъртфиналите и така вече има общо 119 от началото на шампионата. По този начин Николов се изкачи на първото място, изпреварвайки с 13 пункта Пере Регерс от Белгия, който има 106.

Регерс няма да може да увеличи своя актив, тъй като „червените дяволи“ напуснаха първенството след загуба с 0:3 от Италия в първия четвъртфинал вчера. Същото важи и за заемащия третата позиция Али Хаджипур от Иран, който има 94 точки на своята сметка, но „персите“ също приключиха участието си, след като отстъпиха с 1:3 на Чехия.

Най-близкият преследвач на Николов, който все още може да увеличи своя актив, е чехът Патрик Индра, който изостава с 34 пункта от българина. Именно Индра и Чехия ще бъдат следващите съперници на България в полуфиналната фаза в събота.

Снимки: en.volleyball.com

