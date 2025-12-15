Популярни
  2. Волейбол
  Етрополе и Добруджа със 7 победи във Висшата лига

Етрополе и Добруджа със 7 победи във Висшата лига

  15 дек 2025 | 17:19
Етрополе и Добруджа със 7 победи във Висшата лига

"Етрополе" продължава напред във Висшата лига със седма победа. Етрополе победиха като гост с 3-0 (25-14; 25-16; 25-13) "Черноморец Бяла 2008" и ще зимуват на върха.

Без загуба продължават и "Добруджа 07", които изиграха тежък мач срещу "Металург". След като изоставаха с 1-2 гейма, гостите от Добрич намериха сили и затвориха мача в своя полза след 3-2 (25-20; 12-25; 19-25; 25-17; 15-11).

Мач с много заряд в публиката и на терена изиграха "Звездец" и "Изгрев". Двата отбора си размениха по един гейм, но в крайна сметка опитът в горномалинския тим и липсата на ключови състезатели от Ябланица, се оказаха решаващи за победа на "Звездец" с 3-2 (21-25; 25-17; 21-25; 25-18; 15-10).

"Миньор" ще посрещнат новата година на третото място във временното класиране след победа с 3-0 (25-17; 25-11; 25-18) над "Родопа Смолян".

"Град" постигнаха победа у дома с 3-1 (25-18; 18-25; 25-20; 25-21) над ВАСК.

"Софийски университет" допуснаха загуба от "Раковски 1964". Тимът от Севлиево записа четвърта победа след 3-0 (25-16; 25-22; 26-24).

"Хебър" взеха гейм, но остават без победа, след 1-3 (13-25; 25-23; 15-25; 19-25) срещу "Ботев".

След изиграването на седмия кръг отборите от Висшата лига стартират участието си в Купа България Висша лига като осминафиналите са следващата събота - 20 декември. Първенството ще бъде подновено в края на януари.

Преслав Петков и Соренто с 5-а победа в А2

Локомотив Авиа даде гейм на Монтана, но остана непобеден в efbet Супер Волей

Николай Желязков: Освен това, което видяхме от Тодор Скримов, можем да отличим целия отбор

Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?

Мика Кристенсен към звездите на бъдещето в София: Щастливци сме да играем волейбол, забавлявайте се!

Алекс Грозданов с 11 точки (4 блока)! Богданка с победа №9 и вече е лидер в Полша

Септември (Сф) 0:2 Лудогорец, два бързи гола на "орлите"

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

Асен Златев е новият президент на БФВТ

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

