Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Иван Станев: Преди 91 дни казах, че този отбор е един от най-талантливите, които България е имала

Иван Станев: Преди 91 дни казах, че този отбор е един от най-талантливите, които България е имала

  • 25 сеп 2025 | 20:44
  • 5136
  • 2

Бившият разпределител на националния отбор на България Иван Станев също остана впечатлен след уникалния обрат и победа над САЩ с 3:2 гейма на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините.

Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ
Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

"91 дни назад...

Тогава казах, че този отбор е един от най-талантливите, които България е имала.

Днес, на другия край на света – във Филипините – тези вече Мъже ни класираха за полуфинал на Световното първенство!

Те върнаха вярата, накараха България отново да мечтае и да вярва в силата на волейбола ни.

И най-важното – в събота, на 27 септември, 9:30 ч., хиляди деца ще седнат пред телевизорите, за да гледат своите идоли.

Защото това са героите на едно ново поколение!", написа Станев в своя профил в социалните мрежи.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15408
  • 28
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5120
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1436
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1240
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 4953
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12400
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15408
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130256
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59148
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4177
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1754
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2113
  • 3