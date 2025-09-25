Иван Станев: Преди 91 дни казах, че този отбор е един от най-талантливите, които България е имала

Бившият разпределител на националния отбор на България Иван Станев също остана впечатлен след уникалния обрат и победа над САЩ с 3:2 гейма на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините.

"91 дни назад...

Тогава казах, че този отбор е един от най-талантливите, които България е имала.

Днес, на другия край на света – във Филипините – тези вече Мъже ни класираха за полуфинал на Световното първенство!

Те върнаха вярата, накараха България отново да мечтае и да вярва в силата на волейбола ни.

И най-важното – в събота, на 27 септември, 9:30 ч., хиляди деца ще седнат пред телевизорите, за да гледат своите идоли.

Защото това са героите на едно ново поколение!", написа Станев в своя профил в социалните мрежи.