Обявиха началния час на полуфинала България – Чехия

От Международната волейболна федерация (FIVB) обявиха началните часове на двата полуфинала на Световното първенство за мъже във Филипините.
Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ
Очаквано двубоят между България и Чехия ще бъде първи в програмата и ще се играе в събота, 27 септември, от 9:30 часа сутринта българско време. По-късно, от 13:30 часа същия ден, един срещу друг в повторение на финалите от предходния Мондиал, Европейското първенство и Волейболната лига на нациите ще се изправят отборите на Полша и Италия.
Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025
Симеон Николов: Надяваме се скоро отново да ви зарадваме с медали!
Джанлоренцо Бленджини след успеха: Имахме една единствена възможност и я взехме!
Снимки: en.volleyballworld.com