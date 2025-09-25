Обявиха началния час на полуфинала България – Чехия

От Международната волейболна федерация (FIVB) обявиха началните часове на двата полуфинала на Световното първенство за мъже във Филипините.

Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

Очаквано двубоят между България и Чехия ще бъде първи в програмата и ще се играе в събота, 27 септември, от 9:30 часа сутринта българско време. По-късно, от 13:30 часа същия ден, един срещу друг в повторение на финалите от предходния Мондиал, Европейското първенство и Волейболната лига на нациите ще се изправят отборите на Полша и Италия.

Снимки: en.volleyballworld.com