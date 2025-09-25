Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Обявиха началния час на полуфинала България – Чехия

Обявиха началния час на полуфинала България – Чехия

  • 25 сеп 2025 | 18:17
  • 109264
  • 22

От Международната волейболна федерация (FIVB) обявиха началните часове на двата полуфинала на Световното първенство за мъже във Филипините.

Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ
Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

Очаквано двубоят между България и Чехия ще бъде първи в програмата и ще се играе в събота, 27 септември, от 9:30 часа сутринта българско време. По-късно, от 13:30 часа същия ден, един срещу друг в повторение на финалите от предходния Мондиал, Европейското първенство и Волейболната лига на нациите ще се изправят отборите на Полша и Италия.

Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025
Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025
Симеон Николов: Надяваме се скоро отново да ви зарадваме с медали!
Симеон Николов: Надяваме се скоро отново да ви зарадваме с медали!
 Джанлоренцо Бленджини след успеха: Имахме една единствена възможност и я взехме!
Джанлоренцо Бленджини след успеха: Имахме една единствена възможност и я взехме!

Снимки: en.volleyballworld.com

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15255
  • 23
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5070
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1426
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1233
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 4944
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12370
  • 0
Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15255
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130106
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58938
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4125
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1724
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2088
  • 3