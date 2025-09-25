Николай Иванов: Резултатите не падат от небето

Координаторът на националните отбори към БФ Волейбол Николай Иванов говори ексклузивно пред Дарик радио и dsport след великия обрат на България срещу САЩ и победата с 3:2 на 1/4-финалите на Световното първенство.

Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

"Доста, супер значимо. Искам да честитя победата на всички българи. Победа на такъв етап от първенството има своя отзвук, защото влизаш в първите четири. Победа над САЩ, отзвукът е, може би, два пъти, три пъти по-голям, защото те са измислили тази игра, те са водеща сила. Там се създава методика на обучение на състезатели, система за подготовка на класни волейболисти. Това, което направиха тези момчета, преди половин час, е достойно, велико и трябва да се уважава на 100% от всички българи", започна Иванов.

Обявиха началния час на полуфинала България – Чехия

"За голяма моя радост знам и съм проследил целият процес на подготовката на тези момчета и съм наясно през какви трудности минаха още в груповата фаза и по-нататък в първенството. Този двубой можем да го разделим на две части. В първата наистина не ни се получаваше играта, но пък това, което се случи след третия гейм, е достойно за уважение. Нашите момчетата показаха характер, психическа устойчивост, защото да губиш с 0:2 от САЩ на четвъртфинал е сериозен удар по самочувствието на всеки един отбор. Те показаха много зрял манталитет за крехката си възраст", продължи легендата на българския волейбол.

България влезе в топ 10 на световната ранглиста

"За голяма моя радост знам и съм проследил целият процес на подготовката на тези момчета и съм наясно през какви трудности минаха още в груповата фаза и по-нататък в първенството. Този двубой можем да го разделим на две части. В първата наистина не ни се получаваше играта, но пък това, което се случи след третия гейм, е достойно за уважение. Нашите момчетата показаха характер, психическа устойчивост, защото да губиш с 0:2 от САЩ на четвъртфинал е сериозен удар по самочувствието на всеки един отбор. Те показаха много зрял манталитет за крехката си възраст", продължи легендата на българския волейбол.

Карч Кирали: България е един отбор, за който тепърва ще се говори

"Винаги има шансове. Мечтите са безплатни. Това е едно странно първенство. В различни етапи отпадаха топ фаворити. Програмата през цялото първенство беше много добре структурирана. Имаше ден за почивка след тежки мачове. В доста по-приемлив поток се паднахме ние. Така се разпределиха силите. Това са такива малки предпоставки, които ни дават поводи да се заглеждаме малко по-напред, да си мечтаем за медали, подиум, еуфория. Аз силно се надявам това нещо да ни се случи. Струва ми се, че имаме нужда от малко положителни неща в нашата страна, а път тези момчета със себераздаването си дават този лъч надежда, че и в нашата държава може да се случи нещо хубаво", каза още бившият разпределител на националния отбор.

Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае

"Благодарание на усилена и целенасочена работа. В момента виждаме черешката на тортата, но за да се случи това нещо, през годините се е извършила много работа. Всеки един отбор минава през своите върхове и спадове, смяна на поколения. Ние си изживяхме нашите тежки периоди, взели сме си поуката, отгледахме сме си, развихме си, възпитахме си, обучихме си млади и талантливи момчета, които в младежката си възраст успяха да вземат максимума като класирания. Някои от тях направиха смела и мощна крачка от младежкия към мъжкия волейбол. Много усърдна и целенасочена работа, за да се постигнат резултатите. Резултатите не падат от небето. Трябва да се работи за тях и да има постоянство. Нашите момчета го показаха. Едно дълго лято, продължило 4-5 месеца, с много усилени тренировки, виждаме, че дава своя плод", добави координаторът на националните отбори.