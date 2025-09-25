Популярни
Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае

  • 25 сеп 2025 | 18:14
  • 3005
  • 6

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който спечели с 3:2 срещу САЩ и се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините.

"Велика победа, която носи радост на българските спортни фенове и на целия български народ!

Най-младият отбор на Световното първенство спечели убедителни победи по пътя си към топ 4, демонстрирайки талант, сила, психическа устойчивост и невероятен дух! Мачът срещу САЩ, в който победата дойде след драматичен обрат, направи успеха още по-ценен.

Не са много моментите, в които сме истински горди, че сме българи. Не са много моментите, в които показваме, че можем да се опълчим на най-силните в света. Днес беше такъв ден!

България показа световна класа, а ние продължаваме да мечтаем", написа Лечева.

