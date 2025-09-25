Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Нямам думи! На полуфиналите сме и дори не мога да повярвам когато го казвам

Алекс Николов: Нямам думи! На полуфиналите сме и дори не мога да повярвам когато го казвам

  • 25 сеп 2025 | 20:32
  • 7672
  • 5

Една от звездите на националния отбор на България Александър Николов буквално остана без думи след уникалния обрат и победа над САЩ с 3:2 гейма на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините.

Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ
Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

"Нямам думи! Изглеждаше, че ще бъде лош, абсолютно най-лошия мач в кариерата ми, но след това благодарение на невероятните, невероятните, невероятните ми съотборници успях да се върна в срещата и да покажа защо съм най-резултатния във всички тези отминали двубои. Да бъда честен САЩ напълно ме спряха в първите два гейма и след това избухнах благодарение на съотборниците ми, които ме измъкнаха от калта, на практика, и трябваше да им се отплатя в четвъртия и петия гейм", сподели Алекс Николов пред местните медии.

Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025
Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025

"Бях изключително зле, особено след като изоставахме с 0:2, но казах на момчетата, че мога да се подобря и да се върна в мача. Те ми повярваха и се получи. На полуфиналите на световното първенство сме и дори не мога да повярвам когато го казвам", призна още посрещачът на България.

България влезе в топ 10 на световната ранглиста
България влезе в топ 10 на световната ранглиста

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15398
  • 28
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5117
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1435
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1240
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 4953
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15398
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130249
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59130
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4173
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1750
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2110
  • 3