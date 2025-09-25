Алекс Николов: Нямам думи! На полуфиналите сме и дори не мога да повярвам когато го казвам

Една от звездите на националния отбор на България Александър Николов буквално остана без думи след уникалния обрат и победа над САЩ с 3:2 гейма на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините.

Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

"Нямам думи! Изглеждаше, че ще бъде лош, абсолютно най-лошия мач в кариерата ми, но след това благодарение на невероятните, невероятните, невероятните ми съотборници успях да се върна в срещата и да покажа защо съм най-резултатния във всички тези отминали двубои. Да бъда честен САЩ напълно ме спряха в първите два гейма и след това избухнах благодарение на съотборниците ми, които ме измъкнаха от калта, на практика, и трябваше да им се отплатя в четвъртия и петия гейм", сподели Алекс Николов пред местните медии.

Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025

"Бях изключително зле, особено след като изоставахме с 0:2, но казах на момчетата, че мога да се подобря и да се върна в мача. Те ми повярваха и се получи. На полуфиналите на световното първенство сме и дори не мога да повярвам когато го казвам", призна още посрещачът на България.

България влезе в топ 10 на световната ранглиста

Снимки: en.volleyballworld.com