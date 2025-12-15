Популярни
  3. Боян Йорданов с 19 точки, отлично включване на Марио Петков, Арис със 7 от 7

  • 15 дек 2025 | 17:59
  • 219
  • 0
Бившият национал Боян Йорданов и неговият Арис (Солун) записаха 7-а поредна победа във Висшата лига в Гърция.

Арис се наложи като гост в Атина над Арменки с 3:1 (25:14, 20:25, 25:21, 25:19) в мач от 7-ия кръг.

42-годишният Супер Бобо заби 19 точки (1 ас, 1 блок, 36% ефективност в атака - +7) и бе най-резултатен за Арис.

Отлично включване направи юношата на ВК Люлин Марио Петков. Посрещачът, който има и гръцки паспорт влизаше като резерва във втората, третата и четвъртата част и записа важни 7 точки (1 ас, 2 блока, 44% ефективност в атака, 27% позитивно посрещане - +5).

Успехът бе 7-и поред за Боян Йорданов и Арис и с актив от 19 точки отборът от Солун е лидер.

