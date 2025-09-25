Популярни
България влезе в топ 10 на световната ранглиста

  • 25 сеп 2025 | 17:46
  • 33279
  • 18

След победата си с 3:2 срещу САЩ в четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините, националният отбор на България по волейбол за мъже влезе в топ 10 на световната ранглиста.

За успеха си срещу „янките“ „лъвовете“ получават 12.22 точки, с които активът на българския тим достига 257.26 пункта. По този начин България се изкачва с две позиции напред в световната ранглиста, изпреварвайки отборите на Германия (247.40) и Канада (252.99) и вече заема деветото място в света.

Непосредствено пред България е отборът на Аржентина, който заема осмата позиция с 269.00 точки. „Гаучосите“ вече приключиха участието си на Световното, след като загубиха с 0:3 от Италия на осминафиналите.

Прогресът на България в световната ранглиста е изключително важен за крайната цел пред „лъвовете“ - класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Снимки: en.volleyballworld.com

