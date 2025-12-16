Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Гръцкият шампион Олимпиакос приема в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея тази вечер Валенсия в среща от 17-ия кръг на Евролигата. В 21:15 часа българско време тази вечер "червено-белите" се изправят срещу втория в подреждането.

Александър Везенков и компания са с 8 победи и 6 загуби от началото на сезона в турнира, като имат да играят и допълнителен мач - домакинство на Фенербахче, който бе отложен.

Шоу на Везенков осигури на Олимпиакос десета победа в Гърция

Олимпиакос е 10-и в класирането в момента, като загуби последните си две срещи в надпреварата - гостуванията на Цървена звезда и Барселона. Испанският тим е с 10 победи и 5 загуби. Тимът е в серия от 4 поредни успеха, като неотдавна надви другия гръцки гранд - Панатинайкос, при това насред Атина.

Двата тима имат общо 16 мача помежду си в Евролигата, като Олимпиакос има ярко изразено предимство - 12 победи и само 4 загуби. Интересен е обаче фактът, че гърците са загубили последните си три домакинства срещу този съперник в турнира.

Мустафа Фал, Кийнън Еванс, Тайсън Уорд и Шакил МакКисик са извън строя с различни здравословни проблеми за Олимпиакос, докато Шаби Лопес-Аростеги и Бракстън Кий са под въпрос за мача в състава на Валенсия.

