Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Обявиха програмата за четвъртфиналите от турнира за Купата на България при жените

Обявиха програмата за четвъртфиналите от турнира за Купата на България при жените

  • 16 дек 2025 | 13:25
  • 344
  • 0
Обявиха програмата за четвъртфиналите от турнира за Купата на България при жените

Българската федерация по волейбол обяви програмата за турнира за Купата на България при жените, който ще стартира на 19 декември и ще събере най-добрите осем отбора от „Демакс лига“.

В продължение на три дни столичната арена ще бъде сцена на оспорвани двубои, високо спортно майсторство и силни емоции, с подкрепата на новия генерален партньор на турнира - efbet.

Четвъртфиналните двойки станаха ясни след изиграването на всички срещи от есенния полусезон в първенството.

Програма за срещите от четвъртфиналната фаза, които ще се играят на 19 декември:

• 12:30 ч. - Марица (Пловдив) - Миньор (Перник) • 14:30 ч. - Левски София - Славия • 16:30 ч. - ЦСКА - Драгоман • 18:30 ч. - ЦПВК - Марица 2022

Победителите от четирите двубоя ще продължат към полуфиналите, които ще се проведат на 20 декември от 16:30 и 19:00 часа, а финалната среща за efbet Купата на България е насрочена за 21 декември от 17:00 часа.

Турнирът за Купата на България е сред най-престижните състезания в календара на родния волейбол и има дългогодишна история, белязана от редица паметни моменти и силни поколения състезателки. Рекордьор по спечелени трофеи е Левски с впечатляващите 27 Купи, следван от ЦСКА с 19, Марица (Пловдив) с 10 и Славия с 5. Миньор (Перник) има 2 Купи, а Академик (София), ЖСК Славия и Дунав са с по една завоювана Купа.

Очакванията са турнирът да предложи оспорвани срещи, високо спортно майсторство и силни емоции за всички любители на волейбола, които ще изпълнят трибуните на зала „Христо Ботев“.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Микаела Стоянова и Цветомира Миткова пожелаха успех на тръгналите по техните стъпки от турнира на любимия им Левски

Микаела Стоянова и Цветомира Миткова пожелаха успех на тръгналите по техните стъпки от турнира на любимия им Левски

  • 15 дек 2025 | 19:35
  • 2564
  • 2
Георги Петров с победа №6 във Франция

Георги Петров с победа №6 във Франция

  • 15 дек 2025 | 18:10
  • 652
  • 0
Боян Йорданов с 19 точки, отлично включване на Марио Петков, Арис със 7 от 7

Боян Йорданов с 19 точки, отлично включване на Марио Петков, Арис със 7 от 7

  • 15 дек 2025 | 17:59
  • 1562
  • 3
Алекс Николов не игра, но Лубе с важна победа над Милано с 3:2

Алекс Николов не игра, но Лубе с важна победа над Милано с 3:2

  • 15 дек 2025 | 17:33
  • 5527
  • 1
Етрополе и Добруджа със 7 победи във Висшата лига

Етрополе и Добруджа със 7 победи във Висшата лига

  • 15 дек 2025 | 17:19
  • 1239
  • 0
Радостин Стойчев показа завидни футболни умения

Радостин Стойчев показа завидни футболни умения

  • 15 дек 2025 | 16:42
  • 4643
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 3457
  • 20
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 5239
  • 21
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 12514
  • 23
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 9588
  • 13
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 6338
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 5524
  • 0