Обявиха програмата за четвъртфиналите от турнира за Купата на България при жените

Българската федерация по волейбол обяви програмата за турнира за Купата на България при жените, който ще стартира на 19 декември и ще събере най-добрите осем отбора от „Демакс лига“.
В продължение на три дни столичната арена ще бъде сцена на оспорвани двубои, високо спортно майсторство и силни емоции, с подкрепата на новия генерален партньор на турнира - efbet.
Четвъртфиналните двойки станаха ясни след изиграването на всички срещи от есенния полусезон в първенството.
Програма за срещите от четвъртфиналната фаза, които ще се играят на 19 декември:
• 12:30 ч. - Марица (Пловдив) - Миньор (Перник) • 14:30 ч. - Левски София - Славия • 16:30 ч. - ЦСКА - Драгоман • 18:30 ч. - ЦПВК - Марица 2022
Победителите от четирите двубоя ще продължат към полуфиналите, които ще се проведат на 20 декември от 16:30 и 19:00 часа, а финалната среща за efbet Купата на България е насрочена за 21 декември от 17:00 часа.
Турнирът за Купата на България е сред най-престижните състезания в календара на родния волейбол и има дългогодишна история, белязана от редица паметни моменти и силни поколения състезателки. Рекордьор по спечелени трофеи е Левски с впечатляващите 27 Купи, следван от ЦСКА с 19, Марица (Пловдив) с 10 и Славия с 5. Миньор (Перник) има 2 Купи, а Академик (София), ЖСК Славия и Дунав са с по една завоювана Купа.
Очакванията са турнирът да предложи оспорвани срещи, високо спортно майсторство и силни емоции за всички любители на волейбола, които ще изпълнят трибуните на зала „Христо Ботев“.