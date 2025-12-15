Алекс Николов не игра, но Лубе с важна победа над Милано с 3:2

Алекс Николов, който изтърпяваше наказание заради натрупани картони, не игра, но Кучине Лубе (Чивитанова) постигна драматична домакинска победа срещу Алианц (Милано) с 3:2 (22:25,25:13,25:15,22:25,15:7) в дербито на 11-ия кръг на Суперлигата на Италия.

Лубе без Алекс Николов в следващия си мач, от клуба протестират

Успехът в „Еуросуоле Форум“ донесе на Лубе място на 1/4-финалите за Купата на Италия, където ще срещне Перуджа, и се превърна в своеобразен подарък за рождения ден на старши треньора Джанпаоло Медей.

Най-резултатен за Лубе стана Ерик Льопки с 23 точки, подкрепен отлично от Пория Хосейн и Матия Ботоло с по 20 точки.

За Милано Фере Регерс приключи с 18 точки, а Франческо Речине добави 11 точки.

Алекс Николов изгледа срещата от трибуните, но въпреки отсъствието му Лубе показа характер.