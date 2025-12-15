Популярни
Микаела Стоянова и Цветомира Миткова пожелаха успех на тръгналите по техните стъпки от турнира на любимия им Левски

  • 15 дек 2025 | 19:35
  • 136
  • 0

Микаела Стоянова и Цветомира Миткова, които се развиха в школата на Левски, а през тази година продължиха да преследват волейболната си мечта в Италия, записаха заедно специално видеообръщение към волейболните звезди на бъдещето, които се събират в София за петото издание на силния международен турнир, организиран от ВК Левски. Двете млади български волейболистки ще създадат положителни емоции сред участниците със своето послание, което талантите ще чуят и по време на официалното откриване на 19

декември.

"Скъпи треньори, родители и не на последно място - млади волейболисти и волейболистки. С това спортно събитие ще отпразнуваме усилията, труда и спортния дух на всички деца, които обичат волейбола", заяви Микаела Стоянова.

"Пожелаваме на всички участници в "А1 Звезди на бъдещето" честна игра, усмивки, много да се забавлявате и нека по-добрият победи", добави Цветомира Миткова. След което в един глас двете пожелаха успех на волейболните таланти на бъдещето.

Играещата на поста диагонал Мика Стоянова и централната блокировачка Цветомира Миткова бяха първият и вторият големи трансфери от новосформирания женски тим на "Левски", събирайки се да играят отново заедно в италианския "Мегабокс Валефолия".

Присъствали неведнъж на живо на международния турнир, организиран от "синия" клуб, сега отново показаха отношение към талантите, които вървят по техните стъпки.

Преди Микаела Стоянова и Цветомира Миткова, послания отправиха и правещите фурор във Франция при мъжете Ванислав Антов и Владимир Гърков, както и редица големи световни звезди като разпределителя Мика Кристенсен, треньора му в мъжкия национален отбор на САЩ и избран от FIVB за волейболист №1 на ХХ век Карч Кирали, японските звезди Ран Такахаши и Юки Ишикава и Османи Хуанторена.

Петото издание на турнира е от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен. Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години. В надпреварата при момчетата се включват Дяволи Роза (Италия), Ястжембски (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски.

В турнира при момичетата ще играят Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк Гданск (Полша), Стежица Виежице (Полша) и българските Марица и Левски.

