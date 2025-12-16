Популярни
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 3831
  • 2

Българският талант Валери Владимиров ще бъде част от състава на Милан, който ще отпътува за Саудитска Арабия за минитурнира за Суперкупата на Италия, съобщава MilanNews.

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Наставникът Масимилиано Алегри е решил да вземе с основния състав няколко играчи от Милан Футуро и клубната Примавера, като 17-годишният бранител е един от тях. Така цялата група на “росонерите” ще се състои от цели 25 футболисти. Както е известно, Владимиров направи неофициалния си дебют за първия състав на клуба в контролата с втородивизионния Виртус Ентела (2:3) преди месец, когато изигра пълни 90 минути. Той също така беше на пейката при победата с 2:0 над Бари за Купата на Италия през август. През този сезон родният защитник се състезава основно за клубния дубъл, за който е записал девет мача, а също така има три срещи с Примавера.

В групата на тима беше включен и контузеният Рафаел Леао. Според “Скай Спорт Италия” обаче нападателят ще пропусне полуфинала с Наполи в четвъртък, тъй като все още изпитва болка и тренира отделно. Ако все пак Милан достигне до финала в понеделник срещу Интер или Болоня, възможно е португалецът да е възстановен за въпросния мач. същото се отнася за централния бранител Матео Габия, който днес няма да отпътува за Рияд, но може да се присъедини за потенциалния втори двубой, ако неговата травма е отшумяла дотогава.

Снимки: Imago

