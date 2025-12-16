Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отговори директно на Флорентино Перес след поредните атаки на боса на Реал Мадрид по случая „Негреира“. Той смята, че шефът на “белия балет” е разочарован заради разрива в отношенията след провала на проекта за Суперлигата.

„Това, което виждам, е, че те (Реал Мадрид - б.р.) страдат от барселонит, но вече в остра форма, който се настанява в сърцето на мадридизма. Нямам какво повече да кажа по този въпрос“, заяви Лапорта.

Запитан за причините за войнствения тон от страна на ръководството на Реал Мадрид, директорът на Барса отговори: „Попитайте тях. За нас това е добре, защото те са по-загрижени за нас, отколкото за собствените си дела, и може би това е причината. Ние ще продължим да работим. Това не ни засяга.“

“Ако тонът се е променил, то е защото преди година имахме известно съвпадение по определени проекти - добави Лапорта. - И предвид факта, че този проект (за Суперлигата - б.р.) не се осъществи и не даде плод, нашата позиция е да постигнем споразумение с УЕФА, което според мен е най-доброто за европейския футбол. Ние от Барса търсим мир. Други, изглежда, не го търсят. Това, че в столицата продължават да говорят за Барселона, е добре за нас. Те имат остър барселонит и ние не можем да направим нищо повече. Единственото, което искат, е да продължат да разтягат тази тема, за да оправдаят нещо, което не им се получава.“

Това изказване Лапорта направи в Гуадалахара, където тази вечер тимът на Ханзи Флик излиза срещу едноименния местен тим в мач от турнира за Купата на краля.

