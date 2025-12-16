Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

  • 16 дек 2025 | 17:34
  • 531
  • 1

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отговори директно на Флорентино Перес след поредните атаки на боса на Реал Мадрид по случая „Негреира“. Той смята, че шефът на “белия балет” е разочарован заради разрива в отношенията след провала на проекта за Суперлигата.

„Това, което виждам, е, че те (Реал Мадрид - б.р.) страдат от барселонит, но вече в остра форма, който се настанява в сърцето на мадридизма. Нямам какво повече да кажа по този въпрос“, заяви Лапорта.

Запитан за причините за войнствения тон от страна на ръководството на Реал Мадрид, директорът на Барса отговори: „Попитайте тях. За нас това е добре, защото те са по-загрижени за нас, отколкото за собствените си дела, и може би това е причината. Ние ще продължим да работим. Това не ни засяга.“

“Ако тонът се е променил, то е защото преди година имахме известно съвпадение по определени проекти - добави Лапорта. - И предвид факта, че този проект (за Суперлигата - б.р.) не се осъществи и не даде плод, нашата позиция е да постигнем споразумение с УЕФА, което според мен е най-доброто за европейския футбол. Ние от Барса търсим мир. Други, изглежда, не го търсят. Това, че в столицата продължават да говорят за Барселона, е добре за нас. Те имат остър барселонит и ние не можем да направим нищо повече. Единственото, което искат, е да продължат да разтягат тази тема, за да оправдаят нещо, което не им се получава.“

Това изказване Лапорта направи в Гуадалахара, където тази вечер тимът на Ханзи Флик излиза срещу едноименния местен тим в мач от турнира за Купата на краля.

Недоволният Перес: Как да забравим най-големия скандал в историята на футбола?
Недоволният Перес: Как да забравим най-големия скандал в историята на футбола?
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

  • 16 дек 2025 | 13:37
  • 1114
  • 0
Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

  • 16 дек 2025 | 13:33
  • 1408
  • 2
Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 838
  • 0
Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

  • 16 дек 2025 | 12:30
  • 5200
  • 18
Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

  • 16 дек 2025 | 12:16
  • 1254
  • 0
Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

  • 16 дек 2025 | 11:58
  • 718
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 10066
  • 32
"Армейците" с ултрамодерна придобивка

"Армейците" с ултрамодерна придобивка

  • 16 дек 2025 | 15:20
  • 14014
  • 46
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 3912
  • 2
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 11551
  • 30
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 18114
  • 37