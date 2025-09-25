Джанлоренцо Бленджини след успеха: Имахме една единствена възможност и я взехме!

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини заяви, че ежедневната работа на "трикольорите" това лято е дала резултат на Мондиал 2025. България ще участва на полуфинал на Световно първенство за първи път от 2006 година. Българите постигнаха обрат от 0:2 до 3:2 срещу САЩ и в събота ще се изправят срещу Чехия в спор за място на финала.

Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

“Много е тежко, тежко беше! В началото те играха наистина много добре, най-вече на сервис и в защита, бяха много агресивни, но това е Световно първенство. Имахме някои възможности, но преди двамата братя да бият сервис и това беше проблем. Но ние се задържахме, имахме една единствена възможност при 0:2 и я взехме”, заяви Джанлоренцо Бленджи.

България влезе в топ 10 на световната ранглиста

“Искам да бъда честен. Опитах се с този много млад отбор да се подобряваме ден след ден. През лятото достигнахме до една точка и си казахме, че трябва да научим нещо. И нашата цел беше ден след ден да се опитваме да разбираме по-добре играта и да вървим крачка по крачка към най-добрите отбори, които без съмнение присъстват на това световно първенство. Но само до тук. Аз поисках това от тях и говорим за това през цялото време, но това беше до днес. Сега ще видим какво ще се случи от тук нататък”, добави селекционерът на България.

Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025

Симеон Николов: Надяваме се скоро отново да ви зарадваме с медали!

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!