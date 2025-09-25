Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Джанлоренцо Бленджини след успеха: Имахме една единствена възможност и я взехме!

Джанлоренцо Бленджини след успеха: Имахме една единствена възможност и я взехме!

  • 25 сеп 2025 | 18:04
  • 36605
  • 18

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини заяви, че ежедневната работа на "трикольорите" това лято е дала резултат на Мондиал 2025. България ще участва на полуфинал на Световно първенство за първи път от 2006 година. Българите постигнаха обрат от 0:2 до 3:2 срещу САЩ и в събота ще се изправят срещу Чехия в спор за място на финала.

Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ
Волейболната приказка на България продължава! На полуфинал сме след уникален обрат от 0:2 срещу САЩ

“Много е тежко, тежко беше! В началото те играха наистина много добре, най-вече на сервис и в защита, бяха много агресивни, но това е Световно първенство. Имахме някои възможности, но преди двамата братя да бият сервис и това беше проблем. Но ние се задържахме, имахме една единствена възможност при 0:2 и я взехме”, заяви Джанлоренцо Бленджи.

България влезе в топ 10 на световната ранглиста
България влезе в топ 10 на световната ранглиста

“Искам да бъда честен. Опитах се с този много млад отбор да се подобряваме ден след ден. През лятото достигнахме до една точка и си казахме, че трябва да научим нещо. И нашата цел беше ден след ден да се опитваме да разбираме по-добре играта и да вървим крачка по крачка към най-добрите отбори, които без съмнение присъстват на това световно първенство. Но само до тук. Аз поисках това от тях и говорим за това през цялото време, но това беше до днес. Сега ще видим какво ще се случи от тук нататък”, добави селекционерът на България.

Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025
Алекс Николов вече е №1 при реализаторите на Мондиал 2025
 Симеон Николов: Надяваме се скоро отново да ви зарадваме с медали!
Симеон Николов: Надяваме се скоро отново да ви зарадваме с медали!
 Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!
Следвай ни:

Още от Волейбол

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15232
  • 23
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 5053
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1424
  • 0
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1231
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 4941
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12365
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15232
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130088
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58912
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4120
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1721
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2075
  • 3