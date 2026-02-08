Популярни
Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Топ легендата на българския футбол и спорт Христо Стоичков празнува 60-годишен юбилей днес. Камата е роден на 8 февруари 1966 г. в Пловдив. Той е единственият български футболист носител на "Златната топка" и единственият българин със "Златна обувка" от световно първенство. Митичният голмайстор е уникат и като единственият роден играч достигнал до трофея от Шампионска лига. Ицо е и единствен по рода си в България като избран в идеалния отбор на световно и европейско първенство. Всичко това прави Стоичков най-големият български футболист в историята.

Той започва да играе в юношите на Марица (Пловдив), а след това е част от отбора на завод "Юрий Гагарин" и третодивизионния Хеброс (Харманли). Оттам Ицо е привлечен в ЦСКА, където се превръща в клубна легенда и любимец на феновете. За "армейците" Стоичков има общо 120 попадения в 187 мача - печели "Златната обувка" на Европа през 1990 г. От "Армията" българският национал е трансфериран в Барселона, като с каталунците печели четири поредни шампионски титли, първата КЕШ в историята на клуба, Суперкупа на Европа и КНК. В кариерата си играе още за Парма, Ал-Насър, Кашива Рейсол, Чикаго Файър и Ди Си Юнайтед.

За националния отбор на България суперзвездата има 37 попадения в 83 мача. Дебютира срещу Белгия (2:0) през 1987 г. Последният двубой на Модерния ляв с националната фланелка е срещу Англия (1:1) през 1999 г. През 2004 г. Стоичков започва треньорска кариера, като води последователно националния тим на България, Селта, Мамелъди Съндаунс, Ловеч и ЦСКА. През 2013 г. носителят на "Златната топка" става част от "Унивижън Депортес" на мексиканския телевизионен гигант "Телевиса". Понастоящем славният номер 8 на ЦСКА и Барселона е отговорник на ФИФА за Източна Европа.

Sportal.bg честити юбилея на Христо Стоичков и му пожелава здраве и още много успехи!

