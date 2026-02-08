Популярни
  3. Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 07:26
  • 380
  • 1
Славия приема Локомотив (Пловдив) в среща от XX кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" започва в 14:15 часа с първия съдийски сигнал на Волен Чинков.

Славия без Варела и Новия Балъков срещу Локо (Пд)
Отборите на Ратко Достанич и Душан Косич ще се борят за място в евротурнирите, като победа ще приближи "белите" или "смърфовете" до петия и четвъртия във временното подреждане ЦСКА и Черно море, които имат по 34 точки. Локомотив към момента е с 29, а Славия с 28 пункта.

Играч на Локо (Пд) с тежка контузия, аут е за 6 месеца
Домакините от столичния квартал "Овча купел" ще бъдат Жордан Варела и младата надежда Кристиян Стоянов, които са с контузии. От пловдивския тим пък отсъства бранителят Енцо Еспиноса, който получи травма по време на зимната подготовка и ще бъде аут от терените до лятото.

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия
На трибуните на стадиона на Славия ще има емисари на клубове от турския елит, които ще наблюдават изявите на крилото на "белите" Роберто Райчев, който е попаднал в радара им.

Славия - Локомотив (Пловдив)

Съдия: Волен Чинков
Начало: 14:15 часа
Стадион: "Александър Шаламанов", София

