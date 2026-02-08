Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс ще се изправят един срещу друг в битка за трофея „Ломбард“ по време на Super Bowl LX в Сан Франциско.

Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

Символичен домакин на срещата на „Лийвай Стейдиъм“ в Сан Франциско ще бъде съставът на Ню Инглънд, за който това ще е първо участие в Супербоул от 2019 насам, когато „патриотите“ се наложиха с 13:3 срещу Лос Анджелис Рамс в Атланта. За Ню Инглънд Super Bowl LX ще бъде общо 12-то участие в Супербоул, а до момента „патриотите“ имат общо шест шампионски титли, всички те с Том Брейди и Бил Беличик.

В същото време Сиатъл ще преследва своя едва втори трофей „Ломбарди“ в четвъртото си участие в Супербоул. За последно „морските ястреби“ играха в Големия мач през 2015 година, когато отстъпиха по драматичен начин с 24:28 пред Ню Инглънд в Аризона.

По пътя си към Super Bowl LX Сийхоукс спечелиха редовния сезон в Националната футболна конференция (НФК), след което записаха две домакински победи в плейофите. Първо те се наложиха с категоричното 41:6 срещу Сан Франциско 49ърс, а седмица по-късно победиха и Рамс с 31:27.

Ню Инглънд пък трябваше да изиграе три плейофни двубоя, след като зае второто място в класирането в Американската футболна конференция (АФК) в края на редовния сезон. „Патриотите“ стартираха елиминациите с домакински успех с 16:3 срещу Лос Анджелис Чарджърс, след което победиха Хюстън Тексанс с 28:16, отново у дома. В шампионатния двубой на АФК Ню Инглънд спечели като гост срещу Денвър Бронкос с 10:7, за да достигне до Super Bowl LX.

Двубоят, с който ще бъде определен шампионът за сезон 2025 в Националната футболна лига (НФЛ) ще стартира в 1:30 часа българско време тази нощ и ще може да бъде проследен на живо на Sportal.bg.