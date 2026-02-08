Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

  • 8 фев 2026 | 07:19
  • 785
  • 1
Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс ще се изправят един срещу друг в битка за трофея „Ломбард“ по време на Super Bowl LX в Сан Франциско.

Символичен домакин на срещата на „Лийвай Стейдиъм“ в Сан Франциско ще бъде съставът на Ню Инглънд, за който това ще е първо участие в Супербоул от 2019 насам, когато „патриотите“ се наложиха с 13:3 срещу Лос Анджелис Рамс в Атланта. За Ню Инглънд Super Bowl LX ще бъде общо 12-то участие в Супербоул, а до момента „патриотите“ имат общо шест шампионски титли, всички те с Том Брейди и Бил Беличик.

В същото време Сиатъл ще преследва своя едва втори трофей „Ломбарди“ в четвъртото си участие в Супербоул. За последно „морските ястреби“ играха в Големия мач през 2015 година, когато отстъпиха по драматичен начин с 24:28 пред Ню Инглънд в Аризона.

По пътя си към Super Bowl LX Сийхоукс спечелиха редовния сезон в Националната футболна конференция (НФК), след което записаха две домакински победи в плейофите. Първо те се наложиха с категоричното 41:6 срещу Сан Франциско 49ърс, а седмица по-късно победиха и Рамс с 31:27.

Ню Инглънд пък трябваше да изиграе три плейофни двубоя, след като зае второто място в класирането в Американската футболна конференция (АФК) в края на редовния сезон. „Патриотите“ стартираха елиминациите с домакински успех с 16:3 срещу Лос Анджелис Чарджърс, след което победиха Хюстън Тексанс с 28:16, отново у дома. В шампионатния двубой на АФК Ню Инглънд спечели като гост срещу Денвър Бронкос с 10:7, за да достигне до Super Bowl LX.

Двубоят, с който ще бъде определен шампионът за сезон 2025 в Националната футболна лига (НФЛ) ще стартира в 1:30 часа българско време тази нощ и ще може да бъде проследен на живо на Sportal.bg.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Трети медал за България от Европейското първенство по спортна стрелба в Бургас

Трети медал за България от Европейското първенство по спортна стрелба в Бургас

  • 7 фев 2026 | 15:42
  • 502
  • 0
Европейските шампиони по спортна стрелба за юноши до 16 години са изключително щастливи от спечелената титла в Бургас

Европейските шампиони по спортна стрелба за юноши до 16 години са изключително щастливи от спечелената титла в Бургас

  • 7 фев 2026 | 13:28
  • 484
  • 0
Загуба за Калояна Налбантова в Азербайджан

Загуба за Калояна Налбантова в Азербайджан

  • 7 фев 2026 | 11:29
  • 425
  • 0
Европейска титла за България в отборната надпревара на 10 м пистолет в Бургас

Европейска титла за България в отборната надпревара на 10 м пистолет в Бургас

  • 6 фев 2026 | 21:32
  • 1130
  • 0
Работна среща координира подготовката за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza 2026

Работна среща координира подготовката за Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza 2026

  • 6 фев 2026 | 18:17
  • 548
  • 1
Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

Юсейн Болт е "готов“ да се състезава в друг спорт на Олимпийските игри през 2028 г.

  • 6 фев 2026 | 15:13
  • 9696
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
  • 1440
  • 7
Сериозно българско участие и надежди за медали във втория ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Сериозно българско участие и надежди за медали във втория ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 07:06
  • 1797
  • 0
Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 07:26
  • 376
  • 1
Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

  • 8 фев 2026 | 07:31
  • 445
  • 0
Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 110693
  • 550