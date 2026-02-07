Популярни
  3. Верона удари Перуджа и е на полуфинал за Купата на Италия

  • 7 фев 2026 | 22:33
Тимът на Рана (Верона) стана втория финалист в турнира за Купата на Италия. Момчетата на Фабио Соли удариха гранда Сър Суса Скай (Перуджа) с 3:0 (25:19, 25:21, 25:19) във втората полуфинална среща от финалната четворка на турнира, играна тази вечер в пълната зала "Унипол Арена" в Болоня.

Мачът беше гледан на живо от селекционерите на четири от най-добри отбори в света - на България Джанлоренцо Бленджини, на Италия Фердинандо Де Джорджи, на Полша Никола Гърбич и на САЩ Карч Кирали.

По този начин Верона ще играе на големия финал за Купата на страната за втора поредна година, след като през 2025-а загубиха от Кучине Лубе (Чивитанова) с 0:3 гейма. На финала Верона ще спори с шампионът Итас (Тренто), който по-рано днес надделя много трудно и драматично над Пиаченца с 3:2 гейма в първия полуфинал.

Битката за трофея между Верона и Тренто е утре (8 февруари) от 19,00 часа българско време.

Над всички за Верона бе Нумори Кейта със 17 точки (2 блока, 1 ас, 58% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +8), а Дарлан Соуса добави още 13 точки (3 блока, 2 аса и 73% ефективност в атака - +11) за победата.

За Перуджа единственият, който се представи на добро ниво, беше Уасим Бен Тара, който завърши с 13 точки (1 ас и 60% ефективност в атака - +2).

Снимки: legavolley.it

