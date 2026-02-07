Дея спорт със страхотен обрат срещу Пирин

Отборът на Дея спорт (Бургас) постигнаха страхотна 7-а победа в efbet Супер Волей. Играчите на Георги Димитров сътвориха невероятен обрат и надделяха като домакини над Пирин (Разлог) с 3:2 (20:25, 25:20, 19:25, 25:22, 16:14) в среща от 15-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 200 зрители в зала "Бойчо Брънзов".

Така бургазлии останат на 6-о място във временното класиране със 7 победи, 7 загуби и 21 точки. Пирин пък остава на 7-а позиция с 6 победи, 8 загуби и 19 точки.

В следващия 16-и кръг за Дея спорт предстои бургаско дерби с Нефтохимик 2010, докато разложани са домакини на Монтана. Двубоите са съответно в събота (14 февруари) от 19,00 часа и в петък (13 февруари) от 18,00 часа.

Най-резултатни за Дея спорт станаха Валентин Братоев (2 блока, 1 ас, 58% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +16) и Ерион Байрами (2 блока, 1 ас, 58% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +6) с 22 и 21 точки за победата. Влезлият като резерва Цветелин Цветанов добави още 20 точки (1 блок, 3 аса и 52% ефективност в атака - +13) за успеха.

От друга страна за Пирин Мариян Наков заби фантастичните 38 точки (2 блока, 4 аса и 62% ефективност в атака - +28). Златко Кьосев и Костадин Гаджанов реализираха още 14 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за победата.

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:2 (20:25, 25:20, 19:25, 25:22, 16:14)

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 2, Николай Учиков 1, Валентин Братоев 22, Ерион Байрами 21, Мохамадреза Хозури 7, Хади Шуркаби 6 - Константин Чипев-либеро (Цветелин Цветанов 20, Стилиян Стаматов-либеро)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев, Мариян Наков 38, Златко Кьосев 14, Константин Манолев 2, Костадин Козелов 3, Костадин Гаджанов 12 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев, Теодор Каменов 9)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto