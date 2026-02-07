Локомотив се измъчи с ЦСКА, но стигна до успех с 3:1 и върха в efbet Супер Волей

Отборът на Локомотив Авиа постигна 12-а победа от началото на сезона в мъжкото волейболно първенство на България - efbet Супер Волей.

Възпитаниците на Найден Найденов се наложиха с 3:1 (25:23, 25:18, 26:28, 25:22) като домакини на ЦСКА в дербито от 15-ия кръг на шампионата.

Така "черно-белите" се изравниха на върха в класирането с шампиона Левски с по 34 точки, но пловдивският тим е с мач по-малко от "сините". ЦСКА е на третата позиция с 2 точки по-малко.

Първата част започна изключително равностойно. Равенството се запази до 11:11. Грешка в атака на Тодор Вълчев и ЦСКА поведе с 14:12. Спас Байрев атакува мощно за 15:13. Мощен сервис на Николай Пенчев и грешка в атака на Кристиян Алексов - 16:13 за ЦСКА. Найден Найденов взе прекъсване за пловдивчани. Блокаут на Кристиян Алексов и 16:17. Теодор Тодоров атакува в центъра и ЦСКА поведе с 18:17. Ивайло Дамянов също атакува в центъра и равенство при 18:18. Тодор Вълчев атакува мощно от зона 4 и Локомотив поведе с 20:19. Блокада на Кирил Колев и домакините поведоха с 21:19. Александър Попов взе прекъсване за “червените”. Тодор Вълчев атакува мощно за 23:21. Атака на Жулиен Георгиев донесе успеха на Локомотив в първата част с 25:23.

Троен блок спря атака на Николай Пенчев и Локомотив поведе с 5:2 в началото на втория гейм. Пловдивчани бързо поведоха с 11:4. Атака на Кристиян Алексов и 13:7. Локомотив поведе убедително със 17:10. Единичен блок на Ивайло Дамянов спря атака на Тодор Костов - 21:13. Още една блокада на Ивайло Дамянов и 23:14. Локомотив спечели втората част с 25:18.

Волейболистите на ЦСКА поведоха със 7:5. Локомотив изравни при 7:7 с ас на Владимир Станков. Хеймиш Хейзълдън атакува в аут и пловдивчани поведоха с 8:7. Жулиен Георгиев атакува в аут и равенство при 12:12. Технична атака на пловдивчани и 17:14. Единична блокада на Кристиян Алексов срещу Хеймиш Хейзълдън - 18:14. Нова блокада на Ивайло Дамянов и 20:16. Ас на Красимир Митев - 18:20. Тодор Вълчев атакува от зона 4 и вицешампионите дръпнаха с 21:18. Блокада на Теодор Тодоров и ЦСКа намали до 21:22. “Червените” изравниха при 22:22. Атака на Николай Пенчев и 23:23. Технична атака на Кристиян Алексов и пловдивчани стигнаха до мачбол при 24:23. Атака на Николай Пенчев атакува по диагонала от зона 4 и геймбол за “червените” при 25:24. Атака на Кристиян Алексов и равенство при 25:25. Атака на Николай Пенчев и 26:25 за гостите. Нова атака на Кристиян Алексов възстанови равенството при 26:26. Блокаут на Захари Згуров, след като Николай Пенчев му вдигна с две ръце над глава и 28:26 за ЦСКА.

ЦСКА поведе с 2:0 в началото на четвъртата част. Димитър Дулчев замени Жулиен Георгиев в състава на Локомотив. Грешка на Тодор Вълчев и “червените” поведоха с 5:3. Атака на Николай Пенчев и ЦСКА поведе с 13:12. Атака на Теодор Тодоров в центъра и 18:18. Грешка в атака на Хеймиш Хейзълдън и Локомотив поведе с 20:18. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Блокада на Кирил Колев и 21:18. Александър Попов взе нова прекъсване за “червените”. Кристиян Алексов атакува за 23:22. Красимир Митев атакува в центъра за “червените” - 22:23. Ивайло Дамянов атакува мощно в центъра и мачбол за пловдивчани при 24:22. Ас на Кристиян Алексов и 25:22 за Локомотив в четвъртата част с 3:1 гейма в мача.

Кристиян Алексов бе избран за MVP.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ЦСКА 3:1 (25:23, 25:18, 26:28, 25:22)

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков 1, Жулиен Георгиев 11, Тодор Вълчев 11, Кристиян Алексов 22, Кирил Колев 13, Ивайло Дамянов 12 - Мартин Иванов-либеро (Димитър Дулчев 3)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ЦСКА: Висенте Миная Монфорт 1, Спас Байрев 2, Николай Пенчев 13, Мохамад Реза Беик 4, Теодор Тодоров 5, Красимир Митев 12 - Мартин Божилов-либеро (Стойко Ненчев, Хеймиш Хейзълдън 11, Захари Згуров 6, Никола Великов 2, Тодор Костов 6, Мартин Павлов 1)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto