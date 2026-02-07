Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Краси Георгиев с 13 точки, Стяуа с победа №13 в Румъния

Краси Георгиев с 13 точки, Стяуа с победа №13 в Румъния

  • 7 фев 2026 | 19:33
Краси Георгиев с 13 точки, Стяуа с победа №13 в Румъния

Националите Красимир Георгиев и Светослав Иванов и техният Стяуа (Букурещ) записаха 13-а победа в румънската Дивизия А1. Играчите на Марсело Фронковяк се наложиха като гости на СКМ (Залъу) с 3:1 (25:23, 19:25, 25:14, 25:17) в дербито на 14-ия кръга на първенството, играно този следобед пред около 1000 зрители.

По този начин Стяуа остава еднолично начело във временното класиране с 13 победи, 1 загуба и 37 точки. В следващия кръг тимът на Георгиев и Иванов е домакин на Аркада (Галац) в поредно дерби. Срещата е в събота (14 февруари).

Краси Георгиев изигра много силен мач за Стяуа и завърши с 13 точки (4 блока и 69% ефективност в атака - +10). Светослав Иванов пък влезе за малко като резерва във втория гейм и се отчете с една единствена точка за успеха.

Най-полезен за гостите стана Рарес Балеан с 18 точки (3 блока, 48% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +11), а Сеппе Бетенс и Александру Раца добавиха 16 и 15 точки за победата.

За домакините от Залъу Божидар Чук реализира 10 точки (36% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +4), а Албърт Хърт и резервата Виктор Сантана приключиха с по 9 точки.

