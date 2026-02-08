Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

  • 8 фев 2026 | 07:31
  • 449
  • 0

Последният в класирането Добруджа се завръща в официалните мачове за efbet Лига с домакинство на предпоследния Септември. Двубоят от 20-ия кръг на шампионата е с начален час 12:00 на стадион "Дружба", който вече има и осветление. Рефер на срещата ще бъде Георги Давидов.

Това ще бъде и официалният дебют на Ясен Петров начело на тима от Добрич, който има не леката задача да върне отбора на победния път. Към момента Добруджа е на последната позиция с 12 точки и не познава вкуса на победата от началото на ноември, когато победи Спартак (Варна) у дома.

Столичани от своя страна също не се намират в най-добрата си форма, като са на предпоследното място и имат една спечелена точка в последните си четири мача.

Стадионът в Добрич вече има осветление
Стадионът в Добрич вече има осветление

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона. В мач от петия кръг на шампионата Септември успя да победи Добруджа с 2:1 в София.

Добруджа - Септември (София)

Съдия: Георги Давидов
Начало: 12:00 часа
Стадион: "Дружба", Добрич

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Функционер в Левски с иронична реакция към Домусчиев

Функционер в Левски с иронична реакция към Домусчиев

  • 7 фев 2026 | 23:35
  • 3070
  • 3
Филипов продължи да разгаря напрежението и захапа Локомотив за терена на “Лаута”

Филипов продължи да разгаря напрежението и захапа Локомотив за терена на “Лаута”

  • 7 фев 2026 | 23:22
  • 2591
  • 12
Босът на Ботев (Пд) хареса призива на Кирил Домусчиев

Босът на Ботев (Пд) хареса призива на Кирил Домусчиев

  • 7 фев 2026 | 20:49
  • 1896
  • 8
Славия без Варела и Новия Балъков срещу Локо (Пд)

Славия без Варела и Новия Балъков срещу Локо (Пд)

  • 7 фев 2026 | 20:14
  • 1636
  • 1
Веласкес: Заслужена победа! Пътуваме за Разград с цялото желание на този свят

Веласкес: Заслужена победа! Пътуваме за Разград с цялото желание на този свят

  • 7 фев 2026 | 20:06
  • 13026
  • 17
Треньорът на Ботев (Вр): Левски е най-добър, поздравявам ги и им пожелавам да станат шампиони

Треньорът на Ботев (Вр): Левски е най-добър, поздравявам ги и им пожелавам да станат шампиони

  • 7 фев 2026 | 19:53
  • 8495
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
  • 1446
  • 7
Сериозно българско участие и надежди за медали във втория ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Сериозно българско участие и надежди за медали във втория ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 07:06
  • 1810
  • 0
Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

  • 8 фев 2026 | 07:19
  • 792
  • 1
Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 07:26
  • 378
  • 1
Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 110704
  • 550