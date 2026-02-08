Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Последният в класирането Добруджа се завръща в официалните мачове за efbet Лига с домакинство на предпоследния Септември. Двубоят от 20-ия кръг на шампионата е с начален час 12:00 на стадион "Дружба", който вече има и осветление. Рефер на срещата ще бъде Георги Давидов.

Това ще бъде и официалният дебют на Ясен Петров начело на тима от Добрич, който има не леката задача да върне отбора на победния път. Към момента Добруджа е на последната позиция с 12 точки и не познава вкуса на победата от началото на ноември, когато победи Спартак (Варна) у дома.

Столичани от своя страна също не се намират в най-добрата си форма, като са на предпоследното място и имат една спечелена точка в последните си четири мача.

Стадионът в Добрич вече има осветление

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона. В мач от петия кръг на шампионата Септември успя да победи Добруджа с 2:1 в София.

Добруджа - Септември (София)

Съдия: Георги Давидов

Начало: 12:00 часа

Стадион: "Дружба", Добрич