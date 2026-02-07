Тренто на финал за Купата на Италия след драма срещу Пиаченца

Отборът на Итас (Тренто) се класира за големия финал на турнира за Купата на Италия. Воденият от Марсело Мендес тим обърна и надделя изключително трудно и драматично Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 3:2 (25:21, 16:25, 23:25, 25:22, 15:11) в първия полуфинал на финалната четворка на турнира, игран този следобед в пълната зала "Унипол Арена" в Болоня.

Така трентинци ще играят на 10-ия си финал за Купата на страната и първи след 2023-а година насам. Тренто може да спечели трофея за 4-и път в историята си, като за последно това се случи през вече далечната 2013-а.

На финала шампионите на Италия очакват победителя от втората полуфинална среща по-късно тази вечер между Верона и Перуджа. Битката за Купата на Италия е утре (8 февруари) от 19,00 часа българско време.

Над всичи за Тренто беше Тео Форе със страхотните 24 точки (3 аса и 58% ефективност в атака - +10) за победата. Жорди Рамон (1 блок, 64% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане) и Алесандро Бристот (2 аса, 50% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - -2) добавиха по 15 точки за успеха.

За тима на Пиаченца Алесандро Боволента заби 23 точки (3 блока, 2 аса и 62% ефективност в атака - +12), а Ефе Мандърачъ се отчете с 19 точки (1 блок, 2 аса, 40% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +8), но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: legavolley.it