Переа титуляр срещу Ботев (Вр), Левски с пет промени в състава - на живо от "Герена" с атмосферата преди мача
  3. 11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 7 фев 2026 | 16:23
  • 12488
  • 14
Слушай на живо: Левски - Ботев (Враца)

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Ботев (Враца). Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 20-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на домакините Хулио Веласкес прави доста промени в своя състав от мача за Суперкупата с Лудогорец, като от първата минути стартират Алдаир, Никола Серафимов, Гашпер Търдин, Мазир Сула и Хуан Переа.   

За врачани прави впечатление, че от първатата минута започват девет българи, като почти всички са минали или през Левски, или през ЦСКА.

ЛЕВСКИ - БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 9. Хуан Переа

Ботев (Враца): 1. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 22. Мартин Стоичев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков, 97. Владислав Найденов

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Никола Попов

Снимки: Владимир Иванов

