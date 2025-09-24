Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

Президентът на испанската Ла Лига вярва, че Ламин Ямал не е успял да спечели "Златната топка" за 2025 година едниствено заради възрастта си.

Суперзвездата на Барселона остана втори в класацията, отстъпвайки единствено пред нападателя на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Усман Дембеле.

Тебас вярва, че е въпрос на време тийнейджърът да спечели отличието за най-добър футболист в света.

Ямал реализира 18 гола и подаде 25 асистенции в 55 мача във всички турнири през миналия сезон, а клубният му тим Барселона спечели титлата в Ла Лига и Купата на краля в Испания.

"Ако той беше по-възрастен от 23 години, щеше да спечели, сигурен съм, но тъй като е по-млад, му дадоха другата награда - трофея "Копа" за най-добър млад играч", коментира Хавиер Тебас, цитиран от Goal.com.

"Ако Ламин продължи на нивото, на което е в момента, което изглежда вероятно, мисля, че няма съмнение, че ще спечели "Златната топка", добави Тебас.

Снимки: Gettyimages