Илия Груев с коментар за мача срещу Ливърпул

Българският национал Илия Груев е въодушевен след двубоя на неговия Лийдс срещу Ливърпул в Премиър лийг в четвъртък вечер. Тимът на халфа измъкна 0:0 като гост в мач от 19-ия кръг.

“Здрава битка на “Анфийлд”. Важна точка!”, написа Груев в профила си в Инстаграм към публикация от три снимки, като на водещата е в единоборство с Доминик Собослай.

Българинът беше титуляр и игра до последната минута на редовното време, когато беше заменен.

За 25-годишния полузащитник това беше десети мач за Лийдс от началото на сезона.