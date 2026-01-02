Популярни
  Ливърпул
  2. Ливърпул
  Илия Груев с коментар за мача срещу Ливърпул

Илия Груев с коментар за мача срещу Ливърпул

  • 2 яну 2026 | 12:52
  • 2267
  • 1

Българският национал Илия Груев е въодушевен след двубоя на неговия Лийдс срещу Ливърпул в Премиър лийг в четвъртък вечер. Тимът на халфа измъкна 0:0 като гост в мач от 19-ия кръг.

“Здрава битка на “Анфийлд”. Важна точка!”, написа Груев в профила си в Инстаграм към публикация от три снимки, като на водещата е в единоборство с Доминик Собослай.

Българинът беше титуляр и игра до последната минута на редовното време, когато беше заменен.

За 25-годишния полузащитник това беше десети мач за Лийдс от началото на сезона.

Артета за контузените, трансферния прозорец и уволнението на Мареска

  • 2 яну 2026 | 13:49
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
Джосеп Гуардиола понесе удар в началото на годината

  • 2 яну 2026 | 11:54
Зимните трансфери - формулата, която Реал Мадрид отказва да възприеме

  • 2 яну 2026 | 11:30
Камавинга с важен съвет към Ендрик след трансфера в Лион

  • 2 яну 2026 | 10:38
14 години Чолизъм и стотици милиони: какво похарчи и спечели Атлетико след идването на Симеоне

  • 2 яну 2026 | 10:18
Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
Макс Ебонг – камерунски гени и беларуско наследство

  • 2 яну 2026 | 06:29
Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

  • 2 яну 2026 | 12:49
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

  • 2 яну 2026 | 12:04
